Fallece el delantero Jesús De Miguel tras colisión fatal en partido de Segunda División

El CD Tenerife confirmó la muerte del futbolista Jesús De Miguel, de 30 años, tras una colisión grave con Jesús Owono durante el encuentro contra el Andorra el lunes en La Liga Hypermotion.

El Club Deportivo Tenerife ha comunicado el fallecimiento del futbolista Jesús De Miguel, de 30 años, ocurrido tras una grave colisión en un partido de Segunda División. El delantero sufrió un traumatismo craneoencefálico en los últimos minutos del encuentro disputado el lunes contra el Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Detalles de la Colisión Fatal y Respuesta Médica

La acción crítica se desarrolló en el centro del campo cuando De Miguel intentaba controlar un balón. El portero del Andorra, Jesús Owono, salió a despejar la pelota e impactó con la pierna en alto contra el delantero rival. El árbitro registró este detalle en el acta del partido y expulsó inmediatamente a Owono por la gravedad de la falta.

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Tras el impacto, De Miguel quedó tendido en el césped y fue atendido de urgencia por el cuerpo médico del campo. La prensa española informa que el jugador sufrió una parada cardiorrespiratoria en el estadio, aunque los médicos lograron reanimarlo provisionalmente. El encuentro fue suspendido de inmediato y el futbolista fue evacuado en ambulancia hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife.

Inicialmente, se indicó que De Miguel se encontraba en estado grave pero estable. Sin embargo, la situación empeoró durante la noche. Un comunicado oficial a última hora de la madrugada del martes confirmó que el futbolista había sufrido un deterioro neurológico irreversible, lo que condujo a su deceso poco antes de las 7:00 horas del martes.

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Reacciones del Club y Posición de la Familia

El CD Tenerife emitió un desgarrador comunicado oficial a las 7:00 horas, expresando su profundo dolor y la incredulidad ante la noticia. El club destacó que sus palabras no pueden consolar la pérdida y confirmó su apoyo incondicional a la desolada familia del jugador. Solicitaban respetar la privacidad de los seres queridos en este momento de máxima tristeza.

La familia de Jesús De Miguel agradeció públicamente todas las muestras de solidaridad recibidas. En su nota, hicieron un llamado apasionado para que se respete su intimidad durante estos días difíciles. El club canario publicó en redes sociales una fotografía en blanco y negro del futbolista acompañada de estas palabras de despedida.

Contexto Deportivo y Trayectoria del Jugador

Jesús De Miguel llevaba poco más de una temporada en las filas del Tenerife. Llegó al club en el verano de 2025, procedente del Club Deportivo Castellón. Su trayectoria reciente lo había consolidado como una figura importante dentro del equipo tinerfeño, lo que hace aún más doloroso el desenlace para los aficionados y compañeros.

Luto Nacional y Condolencias en el Fútbol Español

El Andorra FC fue el primero en mostrar su luto. El club publicó un mensaje en sus redes sociales indicando que estaban devastados. Transmitieron sus sinceros condolencias a la familia de De Miguel, a sus compañeros y a toda la directiva del CD Tenerife, reconociendo la magnitud de la pérdida.

Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra y exfutbolista, escribió en la red social X: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús". Su declaración reflejó la consternación generalizada entre las figuras destacadas del deporte español ante este trágico suceso.

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Grandes clubes como el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid se sumaron al luto. Sus mensajes de apoyo evidenciaron la unidad del sector profesional ante esta tragedia deportiva. La Federación Española de Fútbol (RFEF) también emitió un comunicado oficial condenando la pérdida.

Impacto Institucional y Próximos Pasos

Como señal de respeto inmediato, la RFEF decidió aplazar los partidos de Copa del Rey y de Copa de la Reina programados para el martes. La federación declaró que la gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor. Trasladaron todo su cariño a los familiares y allegados del futbolista fallecido.

Las condolencias trascendieron el ámbito deportivo para llegar a la esfera política y social. Milagros Tolón, la ministra de Deportes, publicó un mensaje oficial. Ofreció su sentido pésame a la familia y un fuerte abrazo al club, compartiendo el dolor del equipo técnico y la afición tinerfeña.

La investigación sobre las circunstancias exactas del impacto continúa bajo la supervisión de las autoridades sanitarias y deportivas. El estadio Heliodoro Rodríguez López permaneció en silencio y conmoción durante el evento. La comunidad futbolística espera con dolor los procedimientos médicos y legales que determinen los detalles finales de este incidente fatal.