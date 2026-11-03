Fallece el exconstituyente Antonio Navarro Wolff a los 78 años en Colombia

La familia confirmó la muerte de Antonio Navarro Wolff, figura clave de la paz y la Constitución de 1991. El político falleció el domingo 1 de noviembre a los 78 años en Colombia.

La familia de Antonio Navarro Wolff confirmó su fallecimiento en un comunicado oficial difundido este domingo 1 de noviembre. El reconocido exconstituyente y líder histórico colombiano murió a las 2:42 de la tarde a la edad de 78 años. Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre las circunstancias médicas o el lugar exacto de su muerte.

Despedida íntima y condolencias oficiales

En el mensaje, la familia expresó profundo recogimiento y dolor al informar a los amigos y a todos los colombianos. Se solicitó respetar la intimidad del duelo y se anunció que el lunes se divulgarían los detalles sobre el último recorrido fúnebre. Los medios fueron instados a preservar la privacidad de los seres queridos.

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Homenaje al Hombre de la Paz

Antonio Navarro Wolff fue apodado como el Hombre de la Paz por su incansable labor en procesos de reconciliación. Su trayectoria abarcó desde la dirigencia guerrillera hasta la máxima representación política nacional. Su legado incluye el consenso que permitió la creación de la Carta Política de 1991.

Trayectoria política y construcción democrática

Antes de su ingreso a la política formal, Navarro Wolff fue dirigente del M-19 y participó en las negociaciones de paz con el gobierno de Virgilio Barco. Tras el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, asumió la candidatura presidencial en 1990. Ejerció como ministro de Salud y alcalde de Pasto, donde obtuvo reconocimientos nacionales.

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Legado constitucional y liderazgo nacional

El exministro Humberto de la Calle lamentó la noticia, recordando su colaboración en la Asamblea Constituyente. De la Calle destacó la vocación de servicio y el liderazgo constructivo de Navarro Wolff. Señaló que gran parte del consenso en la Constitución se debe a su labor.

Biografía y cargos electos en Colombia

Nacido en Pasto el 9 de julio de 1948, se graduó como ingeniero sanitario en la Universidad del Valle. Fue profesor, senador con alta votación y representante a la Cámara. Su paso por el poder legislativo dejó una huella imborrable en la historia democrática.