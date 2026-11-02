Fallece el exsenador Antonio Navarro Wolff a los 78 años tras trayectoria histórica

Antiguo comandante del M-19 y excopresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, Antonio Navarro Wolff murió el 1 de noviembre. Su legado marca la transición a la democracia.

El exconstituyente y exsenador Antonio Navarro Wolff falleció el domingo 1 de noviembre a la edad de 78 años. La muerte fue confirmada por sus familiares, quienes informaron que el dirigente político expiró a las 2:42 de la tarde del mismo día. Su deceso pone fin a la vida de una de las figuras más determinantes en la historia política contemporánea de Colombia y en el proceso de paz nacional.

Última aparición pública en junio de 2026

Una de las últimas apariciones públicas conocidas de Antonio Navarro Wolff se registró el 16 de junio de 2026. El exdirigente asistió a un encuentro político en el marco de la campaña presidencial de ese año, específicamente durante la etapa previa a la segunda vuelta electoral. El evento se realizó en respaldo a Iván Cepeda Castro, quien fungía como candidato presidencial del Pacto Histórico en aquel momento.

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Las imágenes captadas durante aquella reunión han vuelto a circular ampliamente en las redes sociales tras el anuncio oficial de su muerte. En dichas fotografías, Antonio Navarro Wolff se presenta con una apariencia visiblemente delgada y con la cabeza ligeramente inclinada. Sus movimientos se observaron pausados, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios de internet.

Algunos internautas manifestaron su preocupación inmediata por el estado físico del político. Otros recordaron su trayectoria histórica y su papel fundamental en la historia política del país. La reunión congregó a diferentes dirigentes y figuras políticas que expresaron su respaldo a Iván Cepeda Castro durante la campaña.

Delegación política y reacciones en el entorno

La participación de Antonio Navarro Wolff en el evento del 16 de junio de 2026 adquirió una relevancia especial al conocerse su fallecimiento. Quedó así registrada como una de sus últimas apariciones públicas conocidas antes de su deceso. Entre los asistentes a este encuentro político también se encontraba Iván Marulanda.

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Iván Marulanda, al igual que Antonio Navarro Wolff, hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. La presencia de ambos dirigentes marcó la asistencia de figuras clave en la transición democrática. El evento sirvió para consolidar el apoyo político al candidato del Pacto Histórico en las elecciones de 2026.

María Lucía Lacouture compartió fotografías tomadas junto al dirigente fallecido. Ella expresó su profunda tristeza por el acontecimiento mediante un mensaje público en sus plataformas. Su intervención destacó la importancia de Antonio Navarro Wolff en el tránsito de la lucha armada hacia la participación democrática.

"Esta fue la última vez que compartí un espacio político junto a Navarro Wolff", escribió María Lucía Lacouture. Agregó que sin duda fue una de las figuras más importantes de la transición de la lucha armada a la política democrática. La exdirigente citó una descripción de la familia del fallecido, calificándolo como "un hombre de paz".

Ruta histórica de desmovilización y participación institucional

Antonio Navarro Wolff nació en Pasto, Nariño, el 9 de julio de 1948. Fue ingeniero de formación y una de las figuras más reconocidas de la política colombiana. Su carrera se destaca especialmente por su participación en el proceso de desmovilización del Movimiento 19 de Abril. Posteriormente, se incorporó de manera activa a la vida democrática del país.

Como antiguo comandante de esa guerrilla, tuvo un papel determinante en las negociaciones que condujeron a su desmovilización. El 9 de marzo de 1990 participó, junto al entonces presidente Virgilio Barco y Carlos Pizarro, en la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y el Movimiento 19 de Abril. La firma se realizó en la Casa de Nariño.

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Su participación en ese proceso marcó una etapa importante de la historia política nacional. Posteriormente, en 1991, fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta instancia dio origen a la Constitución Política que actualmente rige en Colombia y redefinió el marco jurídico del Estado.

Cargos públicos y ceremonia fúnebre programada

A lo largo de su carrera, Antonio Navarro Wolff ocupó diversas responsabilidades públicas significativas. Fue alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, representante a la Cámara, senador de la República y ministro de Salud. También hizo parte de la administración de Gustavo Petro en Bogotá, donde se desempeñó como secretario de Gobierno.

Fue una de las figuras representativas de la Alianza Verde durante su trayectoria legislativa. Su recorrido político estuvo marcado por su participación en procesos de paz, debates legislativos y responsabilidades de gobierno en distintos niveles de la administración pública. Estas funciones consolidaron su legado institucional.

La muerte fue comunicada oficialmente por sus familiares el domingo 1 de noviembre. En un mensaje público, informaron que el dirigente falleció a las 2:42 de la tarde. "Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas y a todas y todos los colombianos que nuestro amado Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde de hoy", señalaron en su comunicado.

Aunque confirmaron la hora exacta de su muerte, sus familiares no entregaron detalles sobre las causas del fallecimiento. Manifestaron que su despedida se organizaría inicialmente en la intimidad. Agradecieron los mensajes de solidaridad recibidos de diferentes sectores del país durante estas horas iniciales de luto.

"El día de mañana anunciaremos el momento para acompañarlo en su último recorrido", indicaron en el comunicado familiar. Los detalles de las honras fúnebres y del último adiós al exdirigente serían informados el lunes 2 de noviembre. La nación colombiana espera ahora las novedades sobre la organización de los actos de despedida para una figura clave de la democracia.