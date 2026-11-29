Muere Robert Gregory Granger Uribe en Cartagena el 28 de noviembre de 2026. Pionero de la fotografía publicitaria y social, su legado captura la esencia visual de Bolívar.

Robert Gregory Granger Uribe falleció el 28 de noviembre de 2026 en Cartagena, dejando un extenso legado de patrimonio visual que documenta la belleza arquitectónica, artística y social de la ciudad. Nacido el 12 de junio de 1947, Granger fue una figura fundamental en la historia fotográfica de Cartagena de Indias y del departamento de Bolívar. Su trayectoria abarcó la documentación de la vida empresarial, turística y cultural, consolidándose como un referente estético para generaciones de artistas.

Pionero técnico y visión artística

Manuel Pedraza, fotógrafo quien fue alumno directo de Granger, señala que el fallecido fue un pionero indiscutible en la fotografía de estudio y en la fotografía publicitaria dentro de la ciudad. Esta precisión técnica permitió que las imágenes generadas no solo fueran estéticas, sino que sirvieran como herramientas poderosas de comunicación visual para el mercado local. La metodología de Granger se caracterizaba por una profundidad técnica que rara vez se encontraba en la época en la que inició su carrera profesional en el medio.

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Por su parte, el fotógrafo Julio Castaño añadió que Granger se anticipó a la era de la inteligencia artificial mediante la creación de imágenes que transformaban una fotografía base en una nueva obra de arte. Este enfoque innovador demostró que la edición manual y la visión creativa humana podían lograr resultados sorprendentes sin necesidad de tecnología digital avanzada. Su lente profesional proyectó la vida social y cultural con una nitidez que magnificaba la realidad inmediata de los habitantes de Bolívar.

Legado en prensa y estudios profesionales

Granger mantuvo una estrecha vinculación laboral con el diario El Universal de Cartagena, donde sus fotografías definieron el tono visual de la publicación. Su trabajo destacó notablemente en ediciones especiales, separatas y suplementos específicos como la Revista Viernes. Además, ocupó un lugar central en las páginas de la sección social y cultural del matutino, donde su sello personal y estético era inconfundible. Cada imagen publicaba una narrativa visual que complementaba el contenido periodístico de manera única.

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El estudio de Granger, conocido como Estudio Granger, contaba con todos los soportes técnicos necesarios para el manejo avanzado de luces. Esta infraestructura permitía lograr retratos humanos y sociales con una sensibilidad fina que atraía la mirada del espectador hacia lo perdurable. Su capacidad para capturar destellos más allá de la evanescente gracia de lo efímero convirtió sus trabajos en documentos históricos de gran valor. El equipo profesional disponible en su estudio reflejaba su compromiso con la excelencia técnica en cada sesión.

Disciplina artística y exploración visual

La dedicación de Granger hacia su oficio se manifestaba en su disciplina diaria, llevando su cámara siempre cerca del corazón. Iniciaba largas caminatas por la playa desde temprano, con la intención de capturar la mejor fotografía posible durante el día y la noche. Este enfoque atlético y exigente le permitía explorar diferentes ángulos de luz y perspectivas que otros fotógrafos pasaban por alto. Su pasión por la fotografía era tal que la consideraba una aventura encarnizada en busca de la perfección visual.

Además de los retratos terrestres, Granger realizaba fotos aéreas y utilizaba lentes gran angular, a menudo conocidos como ojos de pescado, para abarcar tanto el cielo como la tierra en una sola toma. Su estilo de explorador insaciable lo llevó a buscar constantemente la mejor iluminación para rostros, paisajes y panorámicas urbanas. Esta búsqueda constante de la epifanía visual definía su proceso creativo, asegurando que cada imagen fuera única y memorable. La altivez de los buscadores lo caracterizaba al regresar al punto de partida para refinar su composición.

Reconocimiento institucional y despedida

La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) lamentó públicamente la partida de Roberto Granger Uribe, destacando su estatus de excepcional fotógrafo. La institución reconoció que su sensibilidad artística, talento y mirada capturaron la esencia, la memoria y la belleza de Cartagena de Indias, con un énfasis especial en la sede ubicada en el Convento de San Diego. El reconocimiento institucional subraya la importancia de su obra en la formación académica y cultural de la región. Sus fotografías sirvieron como puente entre el pasado histórico y la memoria presente.

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Unibac expresó sus condolencias y extendió un abrazo solidario a sus familiares, amigos y allegados, deseándoles fortaleza y serenidad en este momento de profundo dolor. La institución afirmó que su legado permanecerá por siempre, honrando su vida con la frase paz en su tumba. Este homenaje colectivo refleja el impacto profundo que tuvo Granger en la comunidad artística y educativa de Cartagena. Su memoria visual continúa siendo una referencia obligada para quienes estudian la historia cultural de la ciudad. El recuerdo de su trabajo inspirará a futuros fotógrafos a mantener altos estándares de calidad artística.