Fallece el mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada

El mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, falleció el 1 de junio. Diversas instituciones y personalidades expresaron sus condolencias y destacaron su legado de servicio a la nación y la educación.

El 1 de junio de 2024, Colombia perdió a un destacado militar y académico: el mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya , rector de la Universidad Militar Nueva Granada , falleció en Bogotá tras enfrentar complicaciones de salud.

Su deceso ha generado una ola de condolencias por parte de instituciones militares, educativas y gubernamentales, que reconocen su trayectoria de servicio al país y su contribución a la formación de nuevas generaciones. El Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado expresando pesar y destacando su carácter ejemplar y sentido del deber. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) también se pronunció, resaltando su legado como Ph. D. y rector.

La Dirección General de Sanidad Militar y el Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET) se sumaron a las muestras de afecto. La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) lamentó la partida del mayor general, subrayando su compromiso con la excelencia educativa. Su hija, en un emotivo mensaje, le dedicó palabras de despedida, reflejando el impacto personal de su pérdida.

La Universidad Militar Nueva Granada, que él lideró, exaltó su dedicación al fortalecimiento de las Fuerzas Militares y a la educación superior, dejando una huella imborrable en la comunidad académica. Las redes sociales se inundaron de mensajes de colegas, estudiantes y amigos, quienes recordaron su liderazgo y calidez humana. La noticia también generó reacciones en medios de comunicación, que cubrieron ampliamente el suceso.

Aunque su muerte enluta al ámbito castrense y académico, su legado perdura en los cientos de profesionales formados bajo su rectorado y en las políticas institucionales que implementó. Se espera que en los próximos días se realicen homenajes póstumos y se oficialicen los detalles del sepelio. La comunidad educativa colombiana pierde a un referente, pero su ejemplo de servicio y rectitud continúa inspirando.

Su vida estuvo marcada por una entrega total a la patria, primero como militar y luego como educador. La combinación de ambas facetas lo convirtió en una figura única, capaz de tender puentes entre las fuerzas armadas y la academia. Su muerte es una pérdida irreparable para el país, que vio en él un líder íntegro y visionario.

Las muestras de solidaridad y respeto que han surgido desde distintos sectores evidencian el profundo impacto que tuvo en quienes lo conocieron y trabajaron con él. La Universidad Militar Nueva Granada, bajo su dirección, experimentó un crecimiento significativo en programas académicos y en su proyección nacional. Ahora, la institución debe afrontar el reto de continuar su legado, manteniendo los valores de excelencia y compromiso social que él promovió.

Mientras tanto, la familia Ayala recibe el apoyo de toda una nación que reconoce la trayectoria de su ser querido. El mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya descansa en paz, pero su nombre permanecerá en la memoria de Colombia como ejemplo de servicio y dedicación





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