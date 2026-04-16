Fallece el reconocido cirujano vascular Carlo Vallejo Mora tras luchar contra las secuelas de un grave accidente

El doctor Carlo Vallejo Mora, destacado cirujano vascular, murió este miércoles en Bogotá después de sufrir un grave accidente en enero de 2022 en la Vía al Mar. Dedicó su vida a la cirugía vascular y deja un importante legado profesional y familiar. El HERALDO extiende sus condolencias a la directora de la casa editorial, Erika Fontalvo Galofre, su esposa, y a toda su familia.

El reconocido médico cirujano vascular Carlo Vallejo Mora , una figura destacada en su especialidad, falleció este miércoles 15 de abril en Bogotá , la capital del país. Su deceso se produce tras una prolongada batalla de más de cuatro años contra las secuelas dejadas por el grave accidente que sufrió en enero de 2022.

El desafortunado suceso tuvo lugar en el kilómetro 87 de la Vía al Mar, a la altura de Playa Mendoza, donde el doctor Vallejo Mora fue arrollado por un vehículo mientras practicaba ciclismo. Su extensa trayectoria profesional lo llevó a especializarse en áreas críticas de la cirugía vascular, incluyendo la patología aórtica, el segmento femoropoplíteo, la enfermedad venosa pélvica y la oclusión venosa central. En estos campos, desarrolló una labor de gran relevancia, consolidándose como uno de los médicos más respetados y reconocidos a nivel nacional. Su dedicación y conocimiento contribuyeron significativamente al avance de la medicina vascular y a la mejora de la calidad de vida de innumerables pacientes. La noticia de su fallecimiento ha generado una profunda consternación en el ámbito médico y en la comunidad en general. EL HERALDO desea expresar sus más sinceras condolencias a la directora de esta casa editorial, Erika Fontalvo Galofre, por la irreparable pérdida de su esposo. Asimismo, hace extensivo el pésame al hijo de ambos, Alejandro Vallejo Fontalvo, de 13 años, y a su hija mayor, Lucía De Ojeda Fontalvo, quienes pierden a una figura entrañable en sus vidas. La familia Vallejo Mora también lamenta la partida de sus otros dos hijos mayores, Sebastián y Santiago Vallejo, así como a sus padres, Carlos y Martha Vallejo, y a sus hermanos Any, Grace, Mabel y Juan Camilo Vallejo Mora. El velatorio del doctor Carlo Vallejo Mora se lleva a cabo en la sala 6 del Parque Cementerio Jardínes del Recuerdo, ubicado en la Autopista Norte con Calle 207, en Bogotá. Las exequias se realizarán en la capilla 1 este viernes 17 de abril, en horario de 3:00 p.m. a 3:45 p.m., donde familiares y amigos podrán darle el último adiós y rendirle homenaje a su memoria. El trágico siniestro vial que marcó un antes y un después en la vida del médico Vallejo ocurrió el sábado 22 de enero de 2022, en horas de la mañana. En aquel momento, Carlo Vallejo Mora se encontraba disfrutando de una jornada de ciclismo por la mencionada vía, acompañado por un colega y una motocicleta que les brindaba escolta. Las circunstancias del accidente aún resuenan en la memoria de quienes estuvieron cerca. Tras el impacto, Vallejo Mora fue trasladado de urgencia a la UCI de la clínica Portoazul Auna, donde recibió atención especializada por parte de los equipos de Neurocirugía e Intensivistas de la institución. En su momento, este medio tuvo la oportunidad de dialogar con Javier Eduardo Navarro De Castro, el otro ciclista que resultó herido en el mismo incidente. Las palabras de Navarro De Castro ofrecen un testimonio desgarrador de los momentos posteriores al accidente. Él relató: Salimos con Carlo, una moto acompañante escolta y yo. Llegamos hasta poco después de Playa Mendoza y ahí dimos la vuelta y cuando íbamos subiendo hacia Puerto Velero sentí el impacto. Agregó con detalle: Él iba detrás mío, y a unos metros de terminar la subida, de repente siento un golpe, luego me veo en el piso, me levanto y veo a Carlo herido. La gravedad de las lesiones de Vallejo Mora requirió una intervención quirúrgica de urgencia debido al politraumatismo sufrido. A pesar de los intensos esfuerzos médicos y de las terapias a las que acudió diligentemente durante cuatro años en la capital del país, las secuelas del accidente resultaron ser demasiado graves, llevando lamentablemente a su fallecimiento. La historia del doctor Vallejo Mora es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y de las consecuencias devastadoras que pueden derivarse de un instante de imprudencia en las vías. Su legado como profesional y como ser humano perdurará en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo





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