Fallece el rector de la Universidad Militar Nueva Granada, mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya

El mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, falleció el 1 de junio tras una prolongada enfermedad. La institución destacó su legado de servicio, liderazgo y compromiso con la educación superior y las Fuerzas Militares. Las exequias se realizarán el 3 de junio en la Capilla Cristo Salvador de la Escuela Militar de Cadetes.

El mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya , rector de la Universidad Militar Nueva Granada , falleció en la tarde del 1 de junio, según confirmó la institución.

La universidad informó que recibió atención integral por parte de un equipo asistencial comprometido con la excelencia en servicios de salud, el respeto a la dignidad humana y el bienestar de los pacientes. Aunque en un momento los médicos le dieron una expectativa de vida de tres meses, su fortaleza y determinación le permitieron resistir durante 22 meses. Las exequias se realizarán el 3 de junio, a las 2:00 p. m.

, en la Capilla Cristo Salvador de la Escuela Militar de Cadetes. La institución reconoció y exaltó el legado de servicio, liderazgo y compromiso del mayor general (r), quien dedicó su vida al fortalecimiento de las Fuerzas Militares, al desarrollo de la educación superior y a la formación de ciudadanos y profesionales al servicio del país. Fue Mayor General del Ejército Nacional de Colombia y desarrolló una carrera profesional marcada por la disciplina, el liderazgo y la formación permanente.

Según Función Pública, se desempeñaba como rector desde febrero de 2024 y, antes de este puesto, hizo parte de las Fuerzas Militares desde 1988 hasta su retiro en 2022. Entre sus estudios se destacan títulos en ciencias militares y derecho. El general en retiro también escribía esporádicamente como columnista para la Casa Editorial EL TIEMPO.

Su última entrega, titulada 'Seguridad jurídica nacional para la Fuerza Pública', analizó, de cara al cambio de Gobierno, la seguridad y la defensa nacional, pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Su muerte ha generado manifestaciones de duelo y numerosas reacciones en círculos militares, académicos y políticos





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