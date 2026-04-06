Fallece en Punta Cana el empresario antioqueño Hugo Alberto Zuluaga Giraldo

El empresario colombiano Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, fundador de Quipux, murió ahogado en una playa de Punta Cana. Su legado en el sector tecnológico y de movilidad es reconocido en Colombia.

El empresario antioqueño Hugo Alberto Zuluaga Giraldo , de 51 años, falleció trágicamente el viernes 3 de abril al mediodía mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares en una playa de Punta Cana , República Dominicana. El fatídico suceso ocurrió cuando Zuluaga Giraldo se encontraba en compañía de sus hijos de 12 y 14 años. Un fuerte oleaje los arrastró mar adentro, obligando a los rescatistas a intervenir para salvar a los menores.

A pesar de los esfuerzos, el empresario fue encontrado sin vida aproximadamente 40 minutos después de ser arrastrado por la corriente. El reporte médico reveló que al momento de su ingreso al centro hospitalario, Zuluaga Giraldo no presentaba signos vitales, confirmando el deceso por hipoxia cerebral, consecuencia del ahogamiento. Las autoridades dominicanas, incluyendo la Policía y la Procuraduría Fiscal, confirmaron el lamentable fallecimiento. El cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes antes de ser repatriado a Colombia, donde se llevarán a cabo los actos fúnebres.\Hugo Alberto Zuluaga Giraldo fue un reconocido empresario antioqueño, fundador junto a Juan Pablo Ramírez de la empresa Quipux en 1995. Quipux, con sede inicial en Rionegro, Antioquia, se expandió posteriormente a nivel internacional, incluyendo países como Brasil y Ecuador. La empresa se destacó por desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras enfocadas en la mejora de la movilidad y el transporte. Participó activamente en proyectos de gran relevancia, como la creación de los portales SIMIT, que permite la consulta en línea de multas de tránsito, y el portal del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). La compañía extendió su operación a numerosos municipios de Antioquia y a importantes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Actualmente, Quipux tiene proyectos activos en Costa de Marfil, abarcando el sistema de movilidad y el sector transporte en su totalidad. El legado de Zuluaga Giraldo en la industria tecnológica y de movilidad en Colombia y Latinoamérica es innegable, siendo reconocido por su visión, liderazgo y compromiso con la innovación. La Federación Colombiana de Municipios, a través de un comunicado en su cuenta de X, destacó su invaluable aporte a la modernización de los procesos de movilidad y transporte, así como su papel fundamental en la creación del SIMIT.\La noticia del fallecimiento de Hugo Alberto Zuluaga Giraldo generó una profunda consternación en diversos sectores. Personalidades como el empresario Mauricio Tobón Franco, a través de su cuenta de X, expresaron su dolor y reconocimiento a la figura de Zuluaga Giraldo, destacando su calidad humana y su exitosa trayectoria profesional. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también expresó sus condolencias a través de las redes sociales, reflejando el impacto de su partida en la comunidad antioqueña. La partida de Hugo Zuluaga representa una gran pérdida para el sector empresarial y tecnológico de Colombia, dejando un vacío que será difícil de llenar. Su legado perdurará a través de las soluciones tecnológicas que impulsó y la huella que dejó en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar con él. Su dedicación a la innovación y su compromiso con el desarrollo de herramientas que mejoraron la gestión de la movilidad en el país son ejemplos de su visión y liderazgo





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