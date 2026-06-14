Fallece estudiante en salida escolar tras desplome de arco de fútbol en Cali

Un estudiante del Liceo Anglo del Valle murió al ser golpeado por un arco de fútbol que se derrumbó durante una jornada recreativa en Cali. La Secretaría de Educación investiga el incidente.

Un trágico accidente ocurrió durante una salida escolar en Cali , cuando un estudiante del Liceo Anglo del Valle perdió la vida luego de que un arco de fútbol se desplomara y lo golpeara.

El hecho se registró el pasado viernes 13 de junio de 2026, en el Polideportivo de la Ciudadela Comfandi, donde el colegio había organizado una jornada de integración y despedida del año lectivo. La actividad, de carácter lúdico-recreativo, contaba con la autorización previa de los padres de familia y se desarrollaba con aparente normalidad hasta que, hacia las 10:50 de la mañana, varios alumnos manipulaban uno de los arcos ubicados en la cancha del centro recreacional.

En ese momento, la estructura cayó y golpeó directamente al menor, generándose una situación de emergencia. De inmediato, las personas que se encontraban cerca del estudiante reaccionaron para brindarle asistencia inicial. Un docente acompañante, la enfermera de la institución y un padre de familia fueron quienes prestaron los primeros auxilios y coordinaron su traslado urgente a la Clínica Valle del Lili, en el sur de la ciudad.

El menor ingresó con signos vitales, pero pese a los esfuerzos del personal médico, posteriormente se confirmó su fallecimiento. El hecho ha generado una profunda conmoción entre la comunidad educativa, que lamenta la pérdida del estudiante y espera claridad sobre las circunstancias exactas del accidente. Frente a lo ocurrido, la Secretaría de Educación Distrital de Cali informó que inició acciones de verificación para esclarecer los hechos.

La entidad activó los protocolos del Subproceso de Inspección y Vigilancia, solicitando al establecimiento educativo un informe detallado con los soportes necesarios para su análisis. El objetivo es determinar las responsabilidades a que haya lugar y revisar las condiciones en las que se desarrolló la actividad. La Secretaría reiteró su compromiso con la protección y bienestar de los estudiantes, y anunció que continuará acompañando el seguimiento del caso en coordinación con las autoridades competentes.

La comunidad educativa y los familiares del menor esperan respuestas mientras se realizan las investigaciones pertinentes





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidente Escolar Cali Muerte Estudiante Arco Fútbol Investigación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mujer recoge fondos para trasladar votantes a favor de Iván Cepeda en CaliSe difunde en redes una imagen que ofrece pagos de peajes, gasolina, buses y transporte en lanchas a estudiantes y residentes de Cali y el Valle del Cauca para asistir a votar por el candidato Iván Cepeda el 21 de junio. La cuenta bancaria utilizada para recoger el dinero está a nombre de Verónica Arroyo Tenorio, educadora popular y licenciada en Educación Popular de la Universidad del Valle, institución que anunció paro hasta el 23 de junio.

Read more »

Fallece princesa Bajrakitiyabha a los 47 años tras larga enfermedad en TailandiaTras una larga hospitalización, la hija del rey tailandés murió dejando impacto político y social en la monarquía.

Read more »

Deportivo Cali acelera la búsqueda de laterales y ya tiene dos candidatos en carpetaDeportivo Cali trabaja en el fortalecimiento de sus bandas para el segundo semestre de 2026. Tras una salida confirmada y otra aún por resolverse, el club analiza dos alternativas.

Read more »

Fallece joven en accidente de tránsito en Soledad, AtlánticoUna hermana murió y otra resultó herida en un accidente de tránsito en Soledad, Atlántico. Las autoridades están investigando el hecho.

Read more »