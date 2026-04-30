Fallece Georg Baselitz, el maestro de la pintura invertida, a los 88 años

El renombrado pintor y escultor germano-austríaco Georg Baselitz ha muerto a los 88 años, dejando un legado de innovación y provocación en el mundo del arte. Conocido por sus pinturas 'al revés', Baselitz desafió las convenciones artísticas y exploró los traumas de la historia alemana con una intensidad única.

El mundo del arte lamenta la pérdida de Georg Baselitz , el influyente pintor y escultor germano-austríaco, fallecido a los 88 años. La galería Thaddaeus Ropac, con sede en Salzburgo, Austria , anunció su deceso este jueves 30 de abril, marcando el fin de una carrera artística que revolucionó la pintura alemana y dejó una huella imborrable en el panorama artístico internacional.

Baselitz, nacido Hans-Georg Kern en 1938 en Deutschbaselitz, Alemania Oriental, se distinguió por su audaz y provocador estilo, especialmente por sus pinturas invertidas, una técnica que se convirtió en su sello distintivo y lo catapultó a la fama mundial. Su obra, profundamente arraigada en la historia y los traumas de Alemania, exploró temas de identidad, memoria y la condición humana con una intensidad y originalidad sin precedentes.

La decisión de invertir sus pinturas no fue meramente estética; representó una ruptura con las convenciones tradicionales, una forma de desafiar la percepción del espectador y de cuestionar la representación de la realidad. Esta técnica, que comenzó a desarrollar a finales de la década de 1960, se convirtió en su firma inconfundible, transformando paisajes, figuras y objetos en imágenes desconcertantes y fascinantes. La vida temprana de Baselitz estuvo marcada por la turbulencia política y la represión en la Alemania Oriental.

Rechazado por las academias de arte de Dresde y Weißensee, se enfrentó a la amenaza de ser asignado a trabajos forzados en una mina. En 1957, decidió abandonar su país natal y buscar refugio en Berlín Occidental, donde comenzó a desarrollar su propio lenguaje artístico. Sus primeras obras reflejaban el sufrimiento y las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, un tema que lo acompañaría a lo largo de su carrera.

Sin embargo, su estilo no se encasillaba fácilmente en ninguna categoría; se alejaba tanto del realismo socialista como del expresionismo abstracto, creando un universo visual único y personal. Tras establecerse en Salzburgo, Austria, donde obtuvo la nacionalidad, Baselitz continuó experimentando y desafiando los límites de la pintura. Su primera exposición individual en Berlín Occidental en 1963 generó controversia y censura, con dos de sus cuadros confiscados y una multa impuesta por la policía.

Este incidente, lejos de amilanarlo, lo impulsó a seguir explorando nuevas formas de expresión y a desafiar las normas establecidas. La serie de pinturas 'Los héroes', creadas durante su beca en Florencia en 1965, consolidaron su reputación como uno de los artistas más prometedores de su generación. Con el paso de las décadas, Baselitz evolucionó de un joven artista provocador a un maestro consagrado, reconocido mundialmente por su contribución al arte contemporáneo.

Sus obras, que a menudo evocan los traumas del pasado alemán, se encuentran en las colecciones de los museos más prestigiosos del mundo. En sus propias palabras, todos los pintores alemanes cargan con una neurosis relacionada con su historia, especialmente con la guerra y la posguerra. Esta carga emocional y psicológica se refleja en su obra, que puede interpretarse como una serie de batallas contra los fantasmas del pasado.

Baselitz se inspiró en una amplia gama de influencias, desde el expresionismo alemán hasta la pintura estadounidense, con artistas como Jackson Pollock y Willem de Kooning como referentes clave. Sin embargo, supo integrar estas influencias en un estilo propio y original, creando un lenguaje visual que es a la vez inquietante y cautivador. Su legado perdurará como un testimonio de su valentía, su innovación y su compromiso con la exploración de la condición humana.

La pérdida de Georg Baselitz representa una profunda tristeza para el mundo del arte, pero su obra seguirá inspirando a las generaciones futuras de artistas y espectadores





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