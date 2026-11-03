Fallece Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras colisión en el partido contra el Andorra

Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, murió a los 30 años tras un violento choque contra el arquero del Andorra. Conoce los detalles del incidente y las reacciones.

Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, falleció el martes 3 de noviembre a la edad de 30 años. La tragedia ocurrió tras sufrir un violento impacto contra el portero del Andorra durante un partido de la Segunda División de España. El futbolista permaneció hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria antes de que se confirmara su deceso.

Detalles del accidente deportivo fatal

El incidente letal se produj en un encuentro frente al Andorra, donde De Miguel recibió un fuerte golpe que desencadenó una cadena crítica de eventos médicos. Tras la colisión en el campo, el jugador fue evacuado urgentemente en ambulancia y sufrió una parada cardiorrespiratoria inmediata. A pesar de los intensos esfuerzos por parte del equipo médico, su condición neurológica empeoró progresivamente, lo que finalmente condujo a su fallecimiento.

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Duelo en el fútbol español y reacciones

El CD Tenerife comunicó oficialmente la noticia a través de sus canales digitales, expresando un dolor indescriptible ante la pérdida. La entidad destacó que no existen palabras capaces de mitigar la tristeza causada por esta muerte prematura. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) también emitió un comunicado lamentando profundamente la desaparición del futbolista madrileño, elogiando su pasión por el deporte y su defensa de los derechos de sus compañeros.

Impacto mediático y declaraciones de Piqué

La muerte de Jesús de Miguel ha conmovido profundamente a la comunidad deportiva internacional, generando un fuerte eco en las redes sociales. Gerard Piqué, dueño del Andorra y exjugador del FC Barcelona, publicó un mensaje conmovedor dirigido a la familia de la víctima. El magnate deportivo afirmó sentir el duelo con el alma, reflejando la magnitud del impacto emocional que ha dejado este trágico suceso en el mundo del fútbol.

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Vida personal y legado familiar del futbolista

De Miguel deja un vacío significativo en su círculo personal, siendo padre de una niña llamada Carla. La pareja, formada por el futbolista y María, dio a luz a su hija a finales de junio de 2025, apenas unos meses antes del fatal incidente. La pequeña, que aún no cumple un año y medio, representa el vínculo familiar más querido que deja el deportista tras su partida inesperada.

Trayectoria profesional y adaptación en Tenerife

La carrera de Jesús de Miguel estuvo marcada por su formación en las canteras del CDE, Fuenlabrada y CD Leganés. Durante la temporada 2025-26, anotó 11 goles siendo clave para el ascenso del CD Tenerife a la Segunda División. En la actual temporada 2026-27, el delantero no había logrado sumar goles antes de su fallecimiento, pero su adaptación a la vida en la isla junto a su familia seguía su curso normal. La familia ha solicitado respeto por su intimidad en estos momentos de profundo duelo.