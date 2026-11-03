Fallece Jesús de Miguel por parada cardíaca en el fútbol español

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, murió tras una emergencia cardíaca durante el partido contra el FC Andorra. Análisis de la conmutación cardíaca.

El delantero español Jesús de Miguel, jugador del Club Deportivo Tenerife, falleció el martes 3 de noviembre de 2026. La trágica muerte ocurrió durante el encuentro deportivo disputado contra el FC Andorra. Un suceso que ha conmocionado al mundo del fútbol por la abrupta desaparición de un atleta en plena competición.

Desenlace Trágico en el Partido

Jesús de Miguel sufrió una emergencia cardíaca en los minutos finales del partido. El incidente se provocó cuando el futbolista colisionó con el arquero rival, Jesús Owono. Tras el impacto físico, el delantero cayó al césped de forma abrupta y violenta. El personal médico del estadio intervino de manera inmediata en la zona del campo.

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La gravedad de la situación llevó a la suspensión oficial del encuentro deportivo. Los cuerpos de emergencia trasladaron al jugador al centro hospitalario más cercano. Allí, el futbolista permaneció ingresado en la unidad de cuidados intensivos para recibir atención especializada.

Explicación Médica y Conmutación

Inicialmente, los médicos lograron reanimar al deportista en el hospital. Sin embargo, su estado de salud empeoró significativamente durante las horas siguientes. El Club Deportivo Tenerife confirmó oficialmente su fallecimiento pocas horas después del incidente. Este caso ha puesto el foco en una afección cardíaca poco frecuente llamada commotio cordis.

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La commotio cordis ocurre cuando un impacto directo en el tórax altera el ritmo natural del corazón. Este fenómeno puede desencadenar una parada cardíaca inmediata en personas aparentemente sanas. No es necesario tener antecedentes de enfermedades cardíacas previas para sufrir esta complicación.

Reacciones y Posibles Sanciones

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se pronunció oficialmente tras la muerte. Infantino calificó el evento como una verdadera tragedia global para el deporte. Por su parte, Lionel Messi también emitió un comunicado tras el fallecimiento. Messi indicó que no había palabras suficientes para describir el dolor del momento.

La identidad del portero implicado, Jesús Owono, ha generado gran debate. Se están analizando las posibles sanciones que podría enfrentar el arquero por el choque. Las autoridades deportivas evalúan el protocolo de seguridad en los estadios actuales.

Prevención y Futuro del Deporte

El médico consultado explicó que las señales del corazón pueden verse afectadas por el golpe. Esto impide que la sangre llegue adecuadamente al resto del cuerpo humano. La acción rápida con reanimación cardiopulmonar y desfibrilador es fundamental para salvar vidas.

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Aún no se ha confirmado públicamente si la commotio cordis fue la causa exacta. La investigación médica continúa para determinar los detalles forenses precisos. Este suceso recordará a las futuras generaciones la importancia de la seguridad en el deporte.