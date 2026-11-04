El CD Tenerife confirma el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda el 3 de noviembre de 2026 a las 8:00 horas, tras un paro cardiorrespiratorio provocado por la colisión con el guardameta del Andorra, Jesús Owono.

El Club Deportivo Tenerife ha comunicado oficialmente el trágico fallecimiento de su jugador Jesús de Miguel Alameda el martes 3 de noviembre de 2026 a las 8:00 horas. La muerte ocurrió tras permanecer ingresado en la unidad de cuidados intensivos desde el lunes 2 de noviembre, fecha en que sufrió la lesión durante un partido.

Detalles del incidente y evolución médica

Jesús de Miguel se encontraba en el centro del campo intentando recuperar el balón cuando el guardameta del equipo rival, Jesús Owono del Andorra, salió al encuentro para despejar la pelota. Esta colisión provocó que el jugador del CD Tenerife quedara tendido en el terreno de juego, donde recibió asistencia médica inmediata.

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Los reportes médicos indicaron que el futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el encuentro. Fue trasladado urgentemente a un hospital, donde inicialmente se reportó un pronóstico estable dentro de la gravedad. Sin embargo, su estado neurológico empeoró drásticamente horas después del diagnóstico inicial.

Posición del guardameta y contexto legal

Jesús Owono, arquero del Andorra, nunca buscó lastimar a Jesús de Miguel, según reveló el club del guardameta. El jugador rival quiere comunicarse personalmente con los seres queridos de la víctima, aunque está esperando el momento adecuado para hacerlo. La situación ha generado una presión mediática intensa.

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Owono se vio obligado a cerrar sus redes sociales tras recibir miles de mensajes hostiles, en los que era calificado injustamente como asesino. El club del guardameta enfatizó que se trataba de un incidente deportivo sin intención de causar daño. Se solicita máximo respeto a la privacidad de todas las partes involucradas.

Condenas globales y despedida oficial

El CD Tenerife expresó su dolor y agradeció las muestras de apoyo, solicitando respeto a la familia. Múltiples figuras y clubes del fútbol mundial se han pronunciado ante la noticia. Lionel Messi envió un mensaje de condolencia y fuerza a la familia de Miguel a través de sus redes sociales.

El FC Bayern Munich lamentó profundamente la noticia, enviando sus condolencias a la familia y a la comunidad del fútbol español. El Atlético de Madrid también se sumó al dolor, expresando su pésame a los familiares, amigos y aficionados del Tenerife en este momento tan difícil para todos los implicados.