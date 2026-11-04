Fallece Jesús de Miguel por probable commotio cordis en partido con Andorra

Tragedia en fútbol: el delantero del Tenerife muere tras impacto torácico. Se analiza la commotio cordis, arritmia fatal por golpes precisos en el pecho.

El delantero Jesús de Miguel, futbolista del Club Deportivo Tenerife, falleció el martes tras sufrir un paro cardíaco fulminante durante el encuentro disputado contra el Andorra Deportivo. La tragedia se desencadenó en la fase final del partido cuando el portero visitante, Jesús Owono, salió de su área y colisionó con él, impactando directamente con la rodilla en el tórax del atacante. Este suceso ha reacendido el debate internacional sobre la seguridad en el deporte y los riesgos asociados a las emergencias cardíacas repentinas.

Mecanismo de la commotio cordis

La condición médica que se investiga como causa probable del deceso es la commotio cordis, un fenómeno raro que altera la actividad eléctrica del corazón sin dañar su estructura física. Según la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA), este evento ocurre cuando un impacto contundente coincide con una ventana temporal específica del ciclo cardíaco. Si el golpe se produce en ese instante crítico, puede desencadenar una fibrilación ventricular, una arritmia letal donde los ventrículos se contraen de forma desorganizada.

Also read Fallece el delantero Jesús De Miguel tras colisión fatal en partido de Segunda División

Esta arritmia provoca que el corazón deje de bombear sangre eficazmente hacia el cerebro y otros órganos vitales, resultando en un paro cardiorrespiratorio súbito. Lo distintivo de la commotio cordis es que puede afectar a personas aparentemente sanas, sin antecedentes de enfermedades cardiovasculares preexistentes. Actualmente, no existe una confirmación médica pública oficial que certifique que esta fue la causa exacta, pero el mecanismo coincide con la secuencia del impacto y el colapso inmediato.

Posiciones y perspectivas médicas

Los servicios sanitarios intervinieron de manera inmediata tras la caída del futbolista. Los equipos médicos lograron reanimarlo en el terreno de juego y lo trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Allí, Jesús de Miguel permaneció ingresado en la unidad de cuidados intensivos, pero su estado de salud se deterioró progresivamente hasta confirmarse su fallecimiento.

Advertisement

No todos los traumatismos torácicos provocan alteraciones del ritmo cardíaco. Además de la commotio cordis, un golpe fuerte puede causar una contusión cardíaca, una lesión directa del miocardio que también genera arritmias. Otras complicaciones posibles incluyen neumotórax, hemorragias internas o daños en grandes vasos sanguíneos, las cuales pueden comprometer la oxigenación del organismo. Por ello, la pérdida de conocimiento tras un impacto en el pecho siempre debe considerarse una emergencia mayor.

Protocolos de emergencia y RCP

La supervivencia en estos casos depende casi exclusivamente de la rapidez de la respuesta médica y la disponibilidad de tecnología adecuada. Ante una persona inconsciente que no respira tras un impacto, es crucial activar los servicios de urgencia y comenzar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar (RCP). Esta maniobra mantiene el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales mientras se espera la llegada de ayuda especializada.

El uso de un desfibrilador externo automático (DEA) es fundamental para restablecer un ritmo cardíaco efectivo. La AHA destaca que la intervención temprana y la desfibrilación rápida aumentan significativamente las posibilidades de supervivencia. El fallecimiento de Jesús de Miguel destaca la necesidad crítica de contar con protocolos de emergencia robustos, personal capacitado y desfibriladores accesibles en todos los escenarios deportivos de alto rendimiento.