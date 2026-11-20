Juan de Dios Fuentes Heredia, el joven mexicano viral por pedir ayuda para no vender su Xbox, falleció el 17 de noviembre de 2026 tras un largo enfrentamiento con el sarcoma de Ewing y la solidaridad de miles.

Juan de Dios Fuentes Heredia, un joven mexicano de 27 años originario de Córdoba en Veracruz, ha fallecido el martes 17 de noviembre de 2026. Su muerte se produce tras un largo y doloroso enfrentamiento contra el sarcoma de Ewing, una enfermedad que lo mantuvo en el centro de la atención internacional debido a su valiente petición inicial en redes sociales para costear su tratamiento médico.

La historia viral y la solidaridad en redes

La historia de Juan de Dios Fuentes Heredia cobró notoriedad mundial en noviembre de 2025 cuando publicó un video en la plataforma TikTok. En dicha grabación, dirigido a su comunidad a la que afectuosamente llamaba el "Honorable Consejo de Hombres", solicitó la autorización para empeñar su consola de videojuegos Xbox. El objetivo era conseguir los fondos necesarios para continuar con sus sesiones de quimioterapia y evitar tener que separarse de su máquina favorita.

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La respuesta de la ciudadanía fue masiva y contraria a la premisa de venta. En lugar de tener que desprenderse de su consola, recibió una avalancha de donaciones de usuarios de internet, amigos cercanos y desconocidos que se organizaron para cubrir los gastos médicos del joven. Este acto de generosidad permitió a Fuentes Heredia pagar una de las últimas quimioterapias de esa etapa específica de su tratamiento, un logro que el paciente celebró públicamente en un nuevo video de agradecimiento.

En sus declaraciones de ese periodo, Juan de Dios expresó su asombro ante la magnitud del apoyo recibido. Indicó que los recursos económicos conseguidos a través de las redes sociales no solo cubrieron los costos directos de los tratamientos oncológicos, sino que también se utilizaron para financiar hospitalizaciones, consultas médicas especializadas, medicamentos esenciales y diversos estudios diagnósticos complementarios.

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Avances médicos y complicaciones repentinas

Desde su diagnóstico inicial de sarcoma de Ewing en etapa 3, registrado en enero de 2025, el cuadro clínico de Fuentes Heredia ha sido complejo y exigente. La enfermedad requirió la realización de tres intervenciones quirúrgicas mayores y la administración de un total de 42 sesiones de quimioterapia a lo largo de casi un año de tratamiento intensivo.

En enero de 2026, el joven recibió una noticia esperanzadora al entrar en remisión de la enfermedad. Para conmemorar este hito médico, compartió en sus perfiles de redes sociales el momento simbólico en el que tocó una campana, un ritual que muchos pacientes realizan para celebrar el fin de una etapa aguda del tratamiento contra el cáncer.

Sin embargo, la estabilidad de su salud se vio interrumpida en julio de 2026 cuando nuevos estudios médicos detectaron la presencia de dos tumores en la misma zona anatómica donde había presentado la enfermedad anteriormente. Ante la emergencia, tuvo que someterse a una cirugía urgente para intentar erradicar las células cancerosas recurrentes.

Planificación de tratamientos y fallecimiento

Durante la cirugía de emergencia de julio de 2026, los cirujanos lograron retirar uno de los tumores identificados. No obstante, el segundo tumor no pudo ser extraído por completo debido a que comprimía la vena cava, una situación de alto riesgo vascular que complicó drásticamente el procedimiento y dejó al paciente en una condición vulnerable.

Frente a este escenario adverso, el plan médico contemplaba la ejecución de nuevos procedimientos, incluyendo una sesión crítica de radioterapia 3D programada en Puebla, México, además de la reinstitución de nuevas sesiones de quimioterapia. La posibilidad de realizar otra intervención quirúrgica dependía exclusivamente de la evolución clínica y la capacidad de recuperación del paciente tras la cirugía previa.

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En septiembre de 2026, Juan de Dios volvió a solicitar apoyo económico a través de sus plataformas digitales para afrontar los costos derivados de la atención médica continua y los procedimientos complementarios requeridos. A pesar de los esfuerzos de su equipo médico y la solidaridad de su entorno, su condición no pudo revertirse.

Despedida y legado de la comunidad

Finalmente, la familia de Juan de Dios Fuentes Heredia comunicó su fallecimiento el 17 de noviembre de 2026 mediante la publicación oficial de una esquela fúnebre. Su sepelio se llevó a cabo al día siguiente, el miércoles 18 de noviembre, en el panteón Jardines de la Paz, ubicado en la ciudad de México.

Tras confirmarse la noticia, Leydi, pareja sentimental del fallecido, publicó un emotivo mensaje en TikTok. En su declaración, agradeció a todas las personas que mantuvieron el seguimiento de su proceso, quienes le brindaron apoyo incondicional durante toda la enfermedad y que le mostraron amor constante.

La despedida contó con numerosos mensajes de usuarios que siguieron su historia desde la primera publicación donde solicitó ayuda para no tener que vender su consola. El sarcoma de Ewing, la afección que causó su muerte, es un tipo de cáncer poco frecuente que afecta huesos y tejidos blandos, presentándose mayoritariamente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, con opciones de tratamiento que incluyen quimioterapia, cirugía y radioterapia según la localización del tumor.