Fallece Julio Carrizosa, pionero de la protección ambiental en Colombia

Murió el ingeniero Julio Carrizosa Umaña, creador del ambientalismo complejo y artífice de 17 parques nacionales colombianos, a los 91 años.

Colombia lamenta la partida de Julio Carrizosa Umaña, figura histórica de la ingeniería y el ambientalismo nacional, quien falleció el jueves 5 de noviembre a los 91 años. El reconocido ingeniero civil y investigador permaneció hospitalizado desde el fin de semana anterior tras sufrir un infarto agudo de miocardio. La confirmación de su deceso fue realizada por el medio periodístico El Espectador, donde el especialista publicó columnas de opinión durante varios años.

Legado de 17 áreas protegidas en el país

Julio Carrizosa Umaña es recordado por su papel fundamental en la creación de 17 parques nacionales y seis santuarios de flora y fauna en Colombia. Durante su gestión como director del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) entre 1973 y 1978, lideró la firma de 17 resoluciones el 6 de junio de 1977. Este proceso, junto con el científico Jorge Ignacio Hernández Camacho, consolidó el sistema de áreas protegidas del territorio nacional bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen.

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Desarrollo del ambientalismo complejo en Colombia

La carrera profesional de Julio Carrizosa Umaña comenzó en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), donde ocupó diversos cargos hasta asumir la dirección nacional entre 1969 y 1973. Desde esta institución promovió la integración de la dimensión ambiental en los estudios territoriales. Posteriormente, contribuyó a la elaboración del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, promulgado en diciembre de 1974.

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Aportes académicos y consulares internacionales

Tras su etapa gubernamental, Julio Carrizosa Umaña asesoró a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Colciencias, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de América y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entre 1993 y 1998 dirigió el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional.

Definición teórica del ambientalismo en la región

En sus publicaciones, Julio Carrizosa Umaña desarrolló el concepto de ambientalismo complejo, analizando problemas ambientales con dimensiones sociales y políticas. En 2024 publicó una nueva edición de Afrontar la totalidad, reuniendo reflexiones de más de cinco décadas de trayectoria. Sus exequias se realizarán en el Gimnasio Moderno de Bogotá, institución donde se graduó de bachiller en 1952.