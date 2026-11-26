Lorena Tatiana Machado Contreras murió en la Clínica Las Américas tras un accidente moto en Medellín. Se dirigía a prepararse para la graduación de sus hijas gemelas.

Lorena Tatiana Machado Contreras, una profesional de 41 años vinculada al Fondo de Empleados del Área Metropolitana del Valle de Aburrá ( Fedarem), perdió la vida en un accidente vial ocurrido en la noche del pasado martes en Medellín. La funcionaria circulaba en motocicleta por la carrera 52, conocida como avenida Guayabal, en intersección con la calle 2 sur, en el barrio Cristo Rey del suroccidente de la ciudad.

Detalles del accidente en el barrio Cristo Rey

Según informó la Secretaría de Movilidad de Medellín, Lorena Tatiana perdió el control de su vehículo de dos ruedas durante la noche del martes. Al caer al asfalto, fue impactada por un automóvil particular, sufriendo lesiones de alta gravedad que requirieron atención médica inmediata. El incidente marcó el fin trágico de una jornada laboral que había iniciado a las 4:20 de la tarde en la sede central de la entidad financiera en el centro de Medellín.

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La funcionaria se desplazaba hacia el sur metropolitano con un propósito específico y emotivo: asistir a una cita en un salón de belleza para prepararse de impecable manera para los grados de primaria de sus hijas gemelas, de 11 años de edad. Este evento académico estaba programado para el jueves siguiente, una fecha que Lorena Tatiana había anticipado con gran ilusión y entusiasmo.

Posiciones de Fedarem y contexto laboral

Lorena Tatiana trabajaba como asesora comercial en Fedarem, una entidad financiera independiente del Área Metropolitana, desde septiembre del año en curso. Sus compañeros de trabajo y funcionarios de la entidad describieron su desempeño como altamente profesional, destacando su organización, amabilidad y disposición constante para resolver las necesidades de sus usuarios. Un colega señaló que era una madre entregada a sus dos hijas y una colaboradora excepcional.

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Los testimonios reunidos por la entidad resaltan que la funcionaria tenía una capacidad notable para solucionar inconvenientes administrativos y personales, manteniendo siempre una actitud positiva. Su muerte ha generado un profundo dolor en el equipo de trabajo, quienes recordaron su dedicación y el impacto positivo que dejó en el trato con el público y entre sus pares durante los meses que laboró con ellos.

Traslado a la clínica y deceso oficial

A causa de la gravedad de las heridas provocadas por la colisión, Lorena Tatiana fue trasladada mediante una ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín hacia la Clínica Las Américas. En el centro médico fue intervenida quirúrgicamente de emergencia con el objetivo de estabilizar su estado de salud. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, falleció sobre las 5:00 de la mañana del miércoles siguiente al accidente.

La pérdida de esta madre y funcionaria se suma a las estadísticas alarmantes de movilidad en la capital antioqueña. De acuerdo con el Observatorio de Movilidad distrital, con este deceso se alcanzan un total de 287 personas fallecidas en accidentes de tránsito en Medellín durante el presente año. Esta cifra representa un incremento significativo frente al año anterior, donde a la misma fecha se registraban 254 víctimas fatales.