Fallece Manuel Vicente Barrera Medina ex gerente de Aguas de Cartagena y Veolia a los 63 años

Muere Manuel Vicente Barrera Medina, destacado ejecutivo de servicios públicos y exgerente de Aguas de Cartagena. Conoce su trayectoria, fechas clave y legado en el sector.

Manuel Vicente Barrera Medina, reconocido ejecutivo del sector de servicios públicos en Colombia, falleció en la ciudad de Bogotá a la edad de 63 años. Su trayectoria profesional estuvo profundamente ligada a la gestión de empresas de saneamiento básico, operaciones empresariales complejas y relaciones institucionales de alto nivel.

Trayectoria Ejecutiva en Veolia y Cartagena

La administración pública y privada de Barrera Medina dejó una huella significativa en dos grandes entidades del agua. Dirigió Veolia Aguas de Tunja durante un período prolongado que abarcó desde octubre de 2007 hasta octubre de 2022, cumpliendo más de 15 años de mandato continuo en esta dirección general.

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Posteriormente, en el año 2022, asumió el cargo de gerente general de Aguas de Cartagena. Permaneció en esta posición clave hasta febrero de 2025, momento en el que se produjo su salida definitiva de la compañía cartagenera.

Antes de liderar las operaciones en Tunja y Cartagena, Barrera Medina ocupó roles estratégicos de mayor envergadura. Desde 2019 se desempeñó como director de Operaciones de Agua Municipal para Colombia y Panamá dentro de Veolia Holding. Anteriormente, ejerció como director de Relaciones Institucionales de Veolia Colombia, consolidando su perfil como un directivo experto.

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Formación Académica y Liderazgo Gremial

El perfil profesional de Manuel Vicente Barrera Medina se fundamentaba en una sólida base académica. Era administrador de empresas con especializaciones en Finanzas Internacionales obtenidas del Politécnico Grancolombiano. Adicionalmente, completó una especialización en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y cursó el Programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) en INALDE Business School.

Su compromiso trascendía el ámbito corporativo exclusivo. Desde el año 2011, presidió la Fundación Gente Social Activa. Además, participó activamente en juntas directivas y diversas organizaciones gremiales, demostrando un liderazgo constante en el ecosistema empresarial colombiano.

En relación con su paso por Aguas de Cartagena, el contexto de su salida fue complejo. El 7 de enero de 2025, el medio de comunicación El Universal informó en exclusiva sobre la inminente salida de Barrera de la gerencia, en medio de graves dificultades operativas que enfrentaba la empresa en ese momento.

Conflictos Operativos y Retorno de John Montoya

Las tensiones que rodearon el final de su gestión en Cartagena tuvieron raíz en eventos específicos de enero de 2025. Las protestas de habitantes del barrio Puerto Badel, ubicado en el municipio de Arjona, afectaron directamente la operación de la planta de tratamiento de agua cruda Dolores. Este incidente generó interrupciones críticas en el suministro de agua potable para la ciudad.

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Estos disturbios se sumaron a las dificultades operativas que la empresa había enfrentado durante todo el año 2024. La combinación de estos factores operativos y sociales aceleró la decisión de su retiro, ocurrida en febrero de 2025. Después de su partida, la dirección de la compañía pasó nuevamente a manos de John Montoya Cañas, quien asumió el cargo de nuevo hasta la actualidad.

Homenaje Póstumo y Legado Institucional

La muerte de Manuel Vicente Barrera Medina ha generado un amplio reconocimiento por su contribución al sector. Se han expresado las más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos por esta irreparable pérdida. El mensaje de solidaridad, fortaleza y consuelo ha sido transmitido como un tributo a su vida.

Su legado incluye más de quince años liderando servicios esenciales en Tunja y un mandato reciente en Cartagena bajo circunstancias adversas. Su perfil técnico y académico, respaldado por INALDE y la Universidad de los Andes, establece un estándar de gestión en el agua. Paz en su tumba para el exgerente que dedicó su carrera al saneamiento básico.