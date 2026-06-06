Fallece Ovidio Granados 'El Viejo Villo', leyenda del acordeón vallenato y Rey Vitalicio del Festival

El maestro Ovidio Granados, reconocido como 'El Viejo Villo', falleció dejando un legado inmenso en el folclor vallenato. Ganador de premios en el Festival de la Leyenda Vallenata y exaltado como Rey Vitalicio en 2024, fue un referente del acordeón y formador de una dinastía musical. La Gobernación del Cesar expresó sus condolencias.

El fallecimiento del maestro Ovidio Granados , conocido como ' El Viejo Villo ', ha conmovido al mundo del folclor vallenato y a la comunidad musical en general.

Este legendario acordeonero, nacido en Valledupar, Colombia, dejó una huella imborrable en la historia de la música vallenata, no solo por su talento interpretativo sino también por su labor como formador y pilar de una dinastía que ha trascendido generaciones. Su conexión con el Festival de la Leyenda Vallenata data de 1968, cuando obtuvo el segundo lugar en la categoría de acordeón, logro que lo posicionó rápidamente como uno de los intérpretes más prominentes de su época.

A lo largo de las décadas, su contribución al género fue reconocida de manera stellar en 2024, cuando fue exaltado como Rey Vitalicio del mismo festival, un honor reservado para quienes han dedicado su vida a enriquecer y preservar el patrimonio cultural vallenato. Esta distinción refleja el impacto duradero de su legado, tanto en el escenario como en la transmisión de conocimientos a nuevas generaciones.

La noticia de su deceso fue confirmada por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, quien en nombre del Gobierno Departamental expresó sus condolencias a la familia de Granados y a toda la comunidad vallenata. En su mensaje, la mandataria destacó la importancia de 'El Viejo Villo' como figura fundamental en la historia del acordeón y como referente en la consolidación de la tradición de este instrumento.

El comunicado oficial extendió un abrazo solidario a los deudos y al universo musical, subrayando el vacío que deja su partida. Ovidio Granados no solo fue un músico consumado, sino también un comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, con una trayectoria que incluyó su labor como narrador de fútbol, lo que demuestra su versatilidad y compromiso con la cultura regional.

Su vida artística estuvo marcada por la dedicación absoluta al vallenato, género que ayudó a expandir tanto dentro como fuera de Colombia. Su estilo, cargado de autenticidad y profundidad, se convirtió en un referente para acordeoneros posteriores. La dinastía que fundó continúa activa, llevando su legado a escenarios nacionales e internacionales. Con su muerte, el folclor vallenato pierde a uno de sus guardianes más fieles, un hombre que dedicó décadas a tocar, enseñar y preservar las raíces de este arte.

La comunidad cultural ya prevé homenajes póstumos para honrar su memoria, asegurando que su contribición siga viva en la memoria colectiva. Su partida no solo es una pérdida para el departamento del Cesar, sino para todo el patrimonio musical de Colombia, que ve extinta la vida de uno de sus constructores más silenciosos pero influyentes.

El país recuerda hoy a un maestro que, desde su acordeón y su palabra, supo tejer historias y emociones que quedarán grabadas para siempre en la historia del vallenato





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