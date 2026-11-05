Fallece Tato, reconocido estanquillo de La Ceja, en accidente de motocicleta

Gerardo Alberto Castaño Ciro, apodado Tato, murió instantáneamente al chocar su moto en El Carmen de Viboral. Su establecimiento era un ícono para la comunidad rockera local.

Gerardo Alberto Castaño Ciro, conocido cariñosamente como Tato en La Ceja, oriente antioqueño, falleció trágicamente tras sufrir un accidente de tránsito en la vía que conecta este municipio con Rionegro. El hecho ocurrió en una curva del sector Guamito, bajo la jurisdicción de El Carmen de Viboral, donde la motocicleta que conducía impactó violentamente contra una señal de tránsito, provocando su muerte instantánea.

Este suceso ha sumido en luto a la comunidad, especialmente a la juventud y los seguidores del género musical rock, para quienes Tato era una figura central y amada. Durante muchos años, él administró un reconocido estanquillo ubicado en las cercanías del Hospital de La Ceja, un local que se consolidó como un punto de encuentro esencial para los jóvenes adeptos a este estilo musical.

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Detalles del siniestro y la investigación judicial

Los agentes de la Policía Judicial adscritos a la Secretaría de Movilidad de El Carmen de Viboral se desplazaron al lugar de los hechos para realizar la inspección judicial correspondiente sobre el cuerpo sin vida de Castaño Ciro. Esta diligencia técnica fue fundamental para preservar la escena y permitió el cierre temporal del corredor vial, una arteria clave para la movilidad en el oriente antioqueño.

Durante las labores de recolección de evidencias, las autoridades buscaban determinar las circunstancias exactas que llevaron al motociclista a perder el control. Los peritos investigan si el siniestro tuvo como causa principal un exceso de velocidad o si existió otro factor externo que provocó la colisión contra el señalamiento vial en la curva del sector Guamito.

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Legado en la escena musical de La Ceja

Más allá de su trágico fallecimiento, Gerardo Alberto Castaño Ciro es recordado por su amabilidad y carisma, cualidades que le ganaron el afecto de sus clientes a lo largo de los años. Su negocio, que se había convertido en uno de los más tradicionales de La Ceja, funcionó como un refugio social para la comunidad rockera hasta su cierre hace algunos meses, momento en el que muchos de sus seguidores comenzaron a buscar otras formas de congregarse.

El dolor por la partida de este personaje reconocido se ha manifestado a través de mensajes de despedida que circulan con fuerza en el municipio. Frases como "Vuela alto, mi hermano. Siempre estarás en nuestros corazones" han sido compartidas ampliamente en redes sociales y medios locales, evidenciando el profundo impacto emocional que su muerte ha causado entre la población más joven de la región.

Contexto de seguridad vial en el oriente antioqueño

La estadística de siniestros viales en la zona cobra una relevancia triste en este contexto. Según los datos proporcionados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, El Carmen de Viboral ha registrado seis muertes por accidentes de tránsito durante el año en curso. De estas víctimas fatales, cuatro corresponden a usuarios de motocicletas, lo que resalta la vulnerabilidad de este medio de transporte.

Este número representa una ligera disminución comparado con la situación del año anterior, cuando la cifra total de fallecidos por estos hechos llegó a diez personas. A pesar de esta reducción numérica, la pérdida de Tato subraya la necesidad de mantener la vigilancia y la prevención en las vías que atraviesan el oriente antioqueño, donde la velocidad y las curvas siguen siendo factores de alto riesgo.