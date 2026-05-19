Fallecen sospechas sobre delitos electorales: vigilancia, presión y restricciones afloraron en zonas de conflicto y riesgo territorial

Un informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga alerta sobre posibles interferencias de grupos armados ilegales y estructuras criminales en las elecciones del 2 de mayo en departamentos de Caquetá, Guaviare, El Tarra, Norte de Santander, Guapi y López de Micay, Cauca y Bajo Baudó, Chocó. Se detectaron presiones, vigilancia y restricciones contra votantes en 722 puestos de votación que concentran 327.196 votos y un potencial de 494.434 electores habilitados, y también en municipios con riesgo territorial.[...] Este panorama atípico coincide con patrones estadísticos inusuales cruzados con variables de control territorial y hallazgos de veeduría ciudadana.

Las señales atípicas en el fraude electoral dispararon sospechas: en 722 de los 2.845 puestos de votación registrados en Colombia, electoralistas presionaron, vigilaron y limitaron las opciones de varios electores, en un ambiente cargado de violencia y amenazas, como la captura de votantes por no entregar certificados electorales y restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas política s, informó el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga en su último informe.

A lo largo de la campaña electoral, se detectaron en zonas de conflicto y desarrollo urbano presiones, vigilancia y restricciones sobre votantes, afectando especialmente a la comunidad electoral en zonas de riesgo territorial y de desplazados. Este panorama atípico coincide con patrones estadísticos inusuales cruzados con variables de control territorial y hallazgos de veeduría ciudadana, como vigilancia del voto y presión comunitaria, y se imputan a mecanismos de coerción y control territorial.

En municipios con riesgo territorial activo, el voto en blanco, nulo o no marcado resultó ganador





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Conden Uso De La Fuerza Violencia Coerción Control Territorial Vigilancia Presion Restricciones Zonas De Conflicto Riesgo Territorial Fraude Electoral De Desplazados Comunidad Electoral

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tras la semifinal de ida, Nacional se enfocó en el juego y Tolima en el árbitroAtlético Nacional dio un paso importante hacia la final del fútbol colombiano tras vencer 1-0 al Deportes Tolima en Ibagué, en un partido intenso, pol...

Read more »

¿Qué es el hexágono de Saturno y por qué sorprende a científicos?La forma geométrica en el planeta gaseoso ha generado todo tipo de especulaciones de amantes del espacio, pero la ciencia tiene respuestas.

Read more »

‘Hope’ revoluciona Cannes con humor, monstruos y Fassbender y Vikander como alienígenasEl surcoreano Na Hong-Jin revolucionó este lunes el Festival de Cannes con ‘Hope’, un filme de acción y ciencia ficción lleno de humor.

Read more »

‘Hope’, la nueva película de Na Hong-jin conquistó Cannes con ciencia ficciónLa nueva producción del director surcoreano Na Hong-jin fue una de las películas más comentadas del festival por mezclar ciencia ficción, acción y comedia.

Read more »