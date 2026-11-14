Falleció Alicia Graham: Audios denuncian envenenamiento por talio y vinculan a Juan de Bedout

Audios y análisis toxicológicos revelan que Alicia Graham sospechaba ser envenenada con talio antes de su muerte en agosto de 2021, vinculando el caso con la familia de Juan de Bedout.

La investigadora Alicia Graham, esposa del economista Juan de Bedout Vargas, dejó un legado de advertencias sobre su propio deterioro físico y sospechas de envenenamiento antes de fallecer el 17 de agosto de 2021. Mediante mensajes de voz enviados el 29 de julio de 2021, Graham manifestó con claridad que creía estar siendo intoxicada deliberadamente con talio, una sustancia tóxica que años después emergió como el causante de la muerte de dos niñas en Bogotá.

Pruebas toxicológicas y sospechas previas

Estos audios, adquiridos por la Unidad Investigativa de El Tiempo, constituyen el pilar central de una nueva solicitud presentada por los hermanos de la fallecida, Carlos y Cristina Graham Sardi, ante la Fiscalía General de la Nación. La familia exige una investigación exhaustiva para determinar si la intoxicación sufrida por Graham durante sus últimos meses de vida tuvo una intervención maliciosa de terceros o si fue un accidente.

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Los documentos médicos y toxicológicos conservados por la familia contradicen el diagnóstico oficial de cáncer presentado en el momento de su deceso. Un análisis de orina realizado por el laboratorio Labintox el 3 de agosto de 2021 registró una concentración alarmante de 672,9 microgramos de talio por litro en la sangre de la investigadora, evidenciando una exposición severa y reciente al veneno.

La estrategia de Alicia Graham

Durante su agonía, Alicia Graham desarrolló una intuición clara sobre la dinámica del envenenamiento, observando que su estado de salud mejoraba significativamente cuando se alejaba de Bogotá. Relató a sus allegados cómo sus síntomas remitían durante unas vacaciones de Semana Santa en Cartagena, donde recibía tratamiento médico para eliminar el tóxico de su organismo.

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Esta preocupación por su seguridad la llevó a contratar los servicios de un investigador privado para examinar los antecedentes de su entorno más cercano. Graham incluso contempló la posibilidad de someter a sospechosos a pruebas de polígrafo, aunque la fuente citada por El Tiempo señala que el investigador no logró reunirse con ella antes de su hospitalización y posterior fallecimiento.

Vínculo con la tragedia de las frambuesas

La investigación de los hermanos Graham busca establecer un nexo directo entre la intoxicación de su hermana y el caso de envenenamiento de las menores en Bogotá, un crimen en el que la Fiscalía señala a Zulma Guzmán como la autora intelectual del envío de frambuesas contaminadas. Zulma Guzmán mantuvo una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, esposo de Alicia y padre de una de las niñas fallecidas, entre los años 2015 y 2016.

La defensa de Juan de Bedout, liderada por el abogado Fabio Humar, ha rechazado categóricamente los señalamientos. Los cercanos al economista sostienen que la causa oficial de muerte fue el cáncer y que él desconoce los detalles de la petición presentada por sus cuñados, aunque han expresado su disposición a colaborar plenamente con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.

Solicitudes legales y próximos pasos

La petición formal fue presentada inicialmente por la familia y reiterada el 31 de agosto de 2026 ante el fiscal 41 de la Seccional de Vida. Los Graham también han solicitado que se determine quién autorizó la cremación del cuerpo de Alicia, una acción que ha generado desconfianza en la familia debido a la destrucción potencial de pruebas biológicas clave.

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Adicionalmente, la familia ha pedido que, de abrirse una actuación judicial independiente, esta quede bajo la responsabilidad de la fiscal Elsa Reyes, quien actualmente dirige el proceso penal relacionado con el envenenamiento con talio de las menores. Las autoridades deberán now establecer si la muerte de Alicia Graham es parte de una serie de eventos relacionados con la red investigada en Bogotá.