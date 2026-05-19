Falleció mujer en Apulo tras una lipólisis láser; Fiscalía realiza investigación y hay capturados

Dos hombres fueron capturados por su relación con el caso del hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, una mujer desaparecida en Bogotá tras hacerse una lipólisis láser. La Fiscalía inició una investigación y hay sospechas de que la mujer haya sido asesinada, así como un posible caso similar en Ibagué.

Este es el lugar exacto donde encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza en Apulo ; la mujer había desaparecido tras una lipólisis láser en Bogotá . Los bomberos y la Policía de Cundinamarca hicieron presencia en la zona y adelantaron las investigaciones correspondientes tras el hallazgo del cuerpo.

El alcalde, Carlos Fernando Galán, confirmó el hallazgo y calificó el caso como un asesinato. La Fiscalía indicó que unidades de la Sijín realizan las diligencias de inspección técnica y hay dos hombres bajo custodia sospechados de ocultar el vehículo en el que fue vista por última vez.

Además, denuncian un caso similar al de Yulixa Toloza en Ibagué, donde una joven de 23 años fue internada tras una lipotransferencia en un centro estético





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