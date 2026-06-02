Fallecimiento del rector de la Universidad Militar Nueva Granada, mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya

El rector de la Universidad Militar Nueva Granada, el mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya, falleció en la tarde del 1 de junio. Las exequias se realizarán el 3 de junio a las 2:00 p. m. en la Capilla Cristo Salvador de la Escuela Militar de Cadetes. La Institución académica exalta su legado de servicio, liderazgo y compromiso. Fue mayor general del Ejército Nacional de Colombia y rector de la universidad desde febrero del 2024. Sus últimas publicaciones en la Casa Editorial EL TIEMPO abordaban la seguridad y la defensa nacional.

El rector de la Universidad Militar Nueva Granada , el mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya, falleció en la tarde del 1 de junio. Las exequias se realizarán el 3 de junio a las 2:00 p. m. en la Capilla Cristo Salvador de la Escuela Militar de Cadetes.

La Institución académica exalta su legado de servicio, liderazgo y compromiso. Fue mayor general del Ejército Nacional de Colombia y rector de la universidad desde febrero del 2024. Sus últimas publicaciones en la Casa Editorial EL TIEMPO abordaban la seguridad y la defensa nacional





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