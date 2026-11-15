Fallo del cohete Vulcan de ULA destruye satélites de Amazon Leo en primer lanzamiento fallido

El cohete Vulcan de United Launch Alliance sufrió una anomalía durante el vuelo, perdiendo los 40 satélites de Amazon Leo y marcando el primer fallo de ULA desde 2006.

El lanzamiento del cohete Vulcan, operado por United Launch Alliance, terminó en fracaso este domingo al sufrir una anomalía crítica durante el vuelo. La misión, contratada por Amazon, buscaba desplegar una constelación de satélites para la red Leo, pero la nave no logró alcanzar la órbita terrestre establecida. Este evento representa un revés significativo para las operaciones espaciales de ambas compañías involucradas.

Detalles Técnicos del Incidente en Florida

El vehículo despegó desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 en Florida, pero aproximadamente diez minutos después del despegue presentó una falla mecánica o de sistema. Esta anomalía provocó la pérdida total de la misión y la destrucción de los 40 satélites de internet que transportaba para Amazon Leo. United Launch Alliance confirmó a través de su cuenta en X que los datos recibidos indicaron claramente que el vehículo no completó su objetivo orbital. La compañía reconoció que no pudo entregar la carga útil a la órbita prevista, lo que resulta en la pérdida inmediata de la infraestructura satelitaria contratada.

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Impacto en la Estrategia de Amazon y Competencia

Este suceso afecta directamente los planes de Amazon Leo, una iniciativa clave para ampliar la presencia de la compañía en el mercado de conectividad satelital. La red busca competir frontalmente con Starlink, el servicio desplegado por SpaceX, lo que implica una necesidad crítica de lanzamientos fiables y frecuentes. Amazon contrató 38 vuelos con el cohete Vulcan para desplegar cientos de satélites, convirtiéndolo en un pilar fundamental de su estrategia tecnológica. Antes de este acuerdo, Amazon había recurrido a los cohetes Atlas 5, también operados por United Launch Alliance, para realizar ocho lanzamientos previos exitosos.

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Reacción de United Launch Alliance y Contexto Histórico

United Launch Alliance, una empresa conjunta fundada por Boeing y Lockheed Martin, enfrenta esta situación con especial relevancia histórica. El episodio constituye el primer lanzamiento fallido de la compañía desde su creación en 2006, lo que pone en entredicho su estatus de proveedor principal para el gobierno de Estados Unidos. El cohete Vulcan es su nuevo vehículo insignia, desarrollado específicamente para sustituir progresivamente a los cohetes Atlas 5 en el portafolio de lanzamientos. La empresa afirmó que no cumple con los estándares de éxito establecidos para sus misiones, lo que ha generado una revisión interna urgente de sus protocolos y sistemas de control de vuelo.

Consecuencias Operativas y Próximos Pasos

La investigación técnica debe determinar con exactitud qué provocó la anomalía diez minutos después del despegue para establecer las medidas correctivas necesarias. United Launch Alliance se comprometió a mantener informados a los clientes durante todo el proceso, garantizando visibilidad sobre la metodología rigurosa de análisis. Amazon Leo señaló que existen riesgos inherentes en los lanzamientos espaciales, especialmente en las primeras misiones de un vehículo nuevo. A pesar de este contratiempo, la compañía manifestó confianza en que se extraerán aprendizajes valiosos para reanudar las operaciones futuras y continuar con los planes de largo plazo de despliegue de la red Leo.