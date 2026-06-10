Fallo judicial ordena retirar símbolos patrios de campaña de Abelardo de la Espriella en medio de contradicción con el CNE

Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ordenó retirar en 24 horas la propaganda que use símbolos patrios o referencias a fuerzas militares y policiales, mientras el CNE ya había aprobado el logo-símbolo de la campaña, generando un choque jurídico.

A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá admitió una tutela contra la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y ordenó, como medida provisional, retirar en un plazo de 24 horas toda propaganda política que utilice símbolos patrios , referencias a las Fuerzas Militares o a la Policía.

Esta decisión judicial choca directamente con un acto administrativo previo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en septiembre de 2025 aprobó y registró formalmente el logo-símbolo del grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria, que respalda la candidatura de De la Espriella. La resolución del CNE, identificada como Resolución No. 09098 del 29 de septiembre de 2025, señaló que el logo-símbolo no mantiene algún parecido o relación gráfica o fonética con otros registrados, es claramente disímil con los símbolos de la patria, y dista de cualquier semejanza con los emblemas estatales.

Este acto administrativo goza de presunción de legalidad y genera confianza legítima en la campaña, según abogados consultados. El auto del Tribunal invoca el artículo 258 de la Constitución, el artículo 23 de la Convención Americana y las Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011, que prohíben incluir o reproducir símbolos patrios en propaganda electoral.

La tesis central es que la utilización de símbolos nacionales en campañas electorales puede afectar la libertad del elector, porque transmite la idea de que una determinada opción política representa a la Nación misma, mientras que quienes no la apoyan quedarían implícitamente ubicados en una posición de deslealtad frente a la patria. Sin embargo, en octubre de 2025, el mismo Tribunal Superior de Bogotá había declarado improcedente una tutela similar presentada por la ciudadana Martha Viviana Bernal, precandidata presidencial del Movimiento Unión Federal de la Equidad, que buscaba retirar esos mismos elementos.

En esa oportunidad, la sala señaló que la acción era improcedente al no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, es decir, que existían otros mecanismos legales para resolver la controversia. Para el penalista Alejandro Sánchez, las decisiones judiciales deben proteger la equidad electoral, pero también evitar convertirse en restricciones desproporcionadas del discurso político.

Sánchez afirmó: Cuando los jueces intervienen en plena campaña presidencial, la prudencia constitucional debe ser máxima, porque una democracia robusta se construye permitiendo que las ideas compitan libremente, no reduciendo el espacio en el que pueden expresarse. Por su parte, el abogado constitucionalista Juan Carlos Santos considera que el Tribunal de Bogotá no puede, mediante una medida cautelar, vaciar de contenido o hacer inaplicable de facto el registro aprobado por el CNE.

Santos argumenta que el eslogan Firmes por la Patria es el desarrollo ideológico y comunicativo natural del nombre genérico Defensores de la Patria, plenamente legalizado por la autoridad electoral competente. Esta controversia pone de relieve la tensión entre el control judicial y la autonomía del órgano electoral, así como la necesidad de definir límites claros sobre el uso de símbolos patrios en campañas políticas.

La decisión del magistrado podría afectar significativamente la estrategia de comunicación de la campaña de De la Espriella, que ha utilizado estos elementos como eje central de su mensaje. Mientras tanto, el CNE aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el fallo, aunque fuentes internas indican que analizan la posibilidad de impugnarlo. La comunidad jurídica sigue de cerca este caso, que podría sentar un precedente importante para futuras contiendas electorales en Colombia





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