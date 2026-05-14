Falta de Rafael Morales, policía policial de Cartagena, se produce meses después de que compartiera conmovedores mensajes con su familia antes de su fallecimiento

Rafael Morales, un joven policía de Cartagena, se llevó la vida en un establecimiento comercial mientras leía en la terraza con la última clase de sol antes de que se nublara. Antes defateder en lo que su familia y compañeros lo recuerdan como un hogar, Morales envió conmovedores mensajes a una de sus hermanas, en los cuales le pidió cuidar de su pequeña hija y dejar una marca a esa hija, indicándoles que la llevarían al colegio y jugarán con ella porque era un amor. Un mensaje en particular rompió el pecho de la familia y los colegas y provocó una ola de solidaridad en las redes sociales, en el que Morales pidió perdón a su hija por no haber podido cumplir todos sus deseos. La Policía Metropolitana de Cartagena lamentó oficialmente la muerte de Morales y están llevando a cabo investigaciones en el sentido de esclarecer completamente las circunstancias participadas. Los mensajes del policía se volvieron virales en las redes y rápidamente comenzaron a circular en los grupos de mensajería y las redes sociales.

El uniformado policial Rafael Morales , de corta edad y dedicado al cuidado de su niña, fue hallado sin vida en un establecimiento comercial. Los mensajes que envió a su hermana antes de su fallecimiento, llenos de amor y dolor, han desatado una ola de solidaridad en redes sociales.

En palabras desgarradas, Morales le pidió que su hija la considere como una hija propia y que la llevasen al colegio y jugaran con ella, señalando que era un amor. Además, Morales pidió perdón a su hija por no haber podido cumplir todos sus deseos, lo que ha generado fuerte impacto y mensajes de solidaridad. La Policía Metropolitana de Cartagena lamentó oficialmente el fallecimiento del policía y avanzan en las investigaciones para esclarecer completamente la tragedia.

La familia del uniformado está luchando para superar la pérdida y pide respeto y privacidad en este difícil momento





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