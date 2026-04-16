Familia busca desesperadamente a Emily, niña de 12 años desaparecida en Bosa

Emily Alejandra Mendoza Calderón, de 12 años, desapareció el 14 de abril tras salir de su casa en Bosa, Bogotá, para comprar un medicamento. La familia ha buscado por su cuenta, revisando cámaras de seguridad, y denuncia falta de avances oficiales.

La angustia se apodera de una familia en Bogotá tras la desaparición de Emily Alejandra Mendoza Calderón, una niña de tan solo 12 años, quien salió de su hogar en la localidad de Bosa , barrio Santafé, el pasado 14 de abril alrededor de las 12:20 del mediodía y hasta el momento su paradero es desconocido. La menor emprendió su camino con un propósito aparentemente sencillo: adquirir un medicamento, ya que sufría de gripe y presentaba afonía. Sin embargo, el regreso a casa nunca se materializó, dejando a sus seres queridos sumidos en una profunda incertidumbre y desasosiego.

La hermana mayor de Emily, visiblemente afectada, ha compartido los desgarradores detalles de la búsqueda emprendida por la propia familia. Con la esperanza de encontrar alguna pista que conduzca a Emily, han revisado exhaustivamente cámaras de seguridad dispuestas en la zona. Uno de los registros visuales más importantes hasta ahora, muestra a la menor ingresando a una droguería, lugar donde presuntamente compraría el fármaco que necesitaba. Posteriormente, otros videos la captan caminando por sectores residenciales e incluso transitando cerca de un parque, varias horas después de haber abandonado su domicilio.

La hermana describió con detalle las imágenes, señalando: Vemos cuando entra a la droguería, toma el medicamento. Luego aparece en otros videos, incluso pasando junto a una mujer, pero no sabemos si iba con ella o si fue coincidencia. Esta última observación añade un elemento de misterio a la desaparición, dejando abierta la posibilidad de que Emily haya estado acompañada, aunque sea de manera fortuita, en algún momento de su trayecto.

La familia ha manifestado su profunda decepción ante la falta de avances concretos por parte de las autoridades. A pesar de haber interpuesto el reporte oficial de desaparición, aseguran que no han recibido información sustancial ni avances claros que permitan localizar a la menor.

Actualmente, los familiares y allegados de Emily se encuentran concentrados en el sector de Bosa Porvenir, un área cercana a la Universidad Distrital. Allí, continúan su incansable labor de revisión de grabaciones de cámaras de seguridad, con la ferviente esperanza de encontrar nuevas pistas que arrojen luz sobre el paradero de la niña. Cada hora que transcurre incrementa la angustia y la desesperación, mientras la familia insiste en que cualquier información, por mínima que parezca, podría ser crucial para dar con el paradero de Emily Mendoza Calderón y traerla de vuelta a casa sana y salva. La comunidad se une en oración y en la esperanza de un pronto desenlace positivo. La valentía y perseverancia de esta familia en su búsqueda son un testimonio de su amor incondicional, mientras la ciudad entera se mantiene alerta ante cualquier indicio que pueda llevar a la localización de la menor desaparecida.





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