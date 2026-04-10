Familia celebra 60 años: Un legado de cuidado e higiene que trasciende fronteras

La marca Familia, perteneciente a Essity, conmemora su 60 aniversario, consolidándose como líder en el sector de cuidado e higiene. Esta celebración destaca la expansión regional, la adaptación a las nuevas dinámicas de consumo y el compromiso con la innovación.

Con seis décadas de historia, la marca Familia , perteneciente a Essity , celebra su 60 aniversario, consolidándose como un referente en productos de cuidado e higiene en Colombia y la región. La compañía, que ha evolucionado de ser una marca local a tener presencia en países como Ecuador, Venezuela y el Caribe, llega a millones de hogares con productos de uso diario.

Este hito no solo celebra la permanencia en el tiempo, sino también la capacidad de adaptación a las nuevas dinámicas de consumo y la expansión internacional, marcando un momento clave para la empresa. La celebración representa una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido, el crecimiento y la proyección futura de la marca. Juliana Vélez, senior brand manager para la región andina y Caribe, destaca la expansión hacia mercados como Puerto Rico y República Dominicana, resaltando la importancia del legado y la visión de crecimiento. Carlos Vélez, director de marketing de Essity en la región, señala que el aniversario reconoce una trayectoria construida desde lo cotidiano, celebrando las innovaciones que Familia ha llevado a la vida diaria de los consumidores colombianos, siempre enfocada en valores como la colaboración y la construcción de un futuro prometedor. La marca, que mantiene un posicionamiento sólido en el mercado, continúa expandiendo su portafolio de productos esenciales en la región andina, buscando siempre adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores y las tendencias del mercado.\El aniversario de Familia coincide con un momento de gran dinamismo en el sector de cuidado e higiene, y con una coyuntura económica y social que demanda innovación y adaptación constante. El contexto regional, con desafíos económicos y políticos, requiere de empresas sólidas y resilientes como Familia, capaces de mantener su compromiso con la calidad y la innovación, al tiempo que contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades donde operan. La compañía ha demostrado su capacidad para responder a las expectativas de los consumidores, adaptándose a sus necesidades y preferencias, y ofreciendo productos de alta calidad que mejoran su bienestar y facilitan sus rutinas diarias. La celebración del 60 aniversario es una reafirmación del compromiso de Familia con sus clientes, sus colaboradores y sus socios comerciales, así como con la sociedad en general. La empresa se proyecta hacia el futuro con optimismo, buscando nuevas oportunidades de crecimiento y expansión, siempre fiel a sus valores fundacionales y a su misión de ofrecer productos de cuidado e higiene que mejoren la calidad de vida de las personas. La marca está comprometida con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, buscando minimizar su impacto ambiental y contribuir al desarrollo de las comunidades donde opera.\En este contexto, la marca Familia se proyecta a continuar su camino en los próximos años, manteniéndose cerca de los hogares y ampliando su presencia en nuevos mercados. La compañía, al igual que el sector al que pertenece, enfrentará desafíos y oportunidades en los años venideros. Entre los desafíos, están los cambios en el comportamiento del consumidor, las transformaciones tecnológicas, la competencia y las fluctuaciones económicas. Entre las oportunidades, el crecimiento de la población, el aumento de la clase media, la mayor conciencia sobre la higiene y el cuidado personal, el desarrollo de nuevos productos y tecnologías, y la expansión de los mercados emergentes. Essity, como empresa matriz, seguirá brindando el respaldo necesario para asegurar la continuidad y el crecimiento de Familia. La estrategia de la empresa se centra en la innovación, la sostenibilidad y la expansión, con el objetivo de consolidar su liderazgo en el mercado y de contribuir al bienestar de las personas y de la sociedad. Familia, en su aniversario, celebra su trayectoria y reafirma su compromiso con el futuro. La compañía se mantiene firme en su propósito de ofrecer productos de calidad que mejoren la vida de las personas





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