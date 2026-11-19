La Fiscalía investiga la muerte de Alicia Graham en 2021 tras descubrimiento de talio, vinculado a casos recientes de intoxicación en menores.

La familia de Alicia Graham ha solicitado formalmente una revisión exhaustiva de las causas de su fallecimiento, ocurrido en 2021, tras descubrir que los resultados de un análisis toxicológico crítico no fueron incluidos en su historia clínica oficial. Este hallazgo ha generado profundas dudas sobre la veracidad del diagnóstico de cáncer de seno avanzado que se utilizó para explicar su muerte, y ha reabierto la investigación sobre posibles actos de envenenamiento que la propia fallecida sospechaba antes de su deceso.

Rasgos Clínicos de La Intoxicación

El abogado David Espinosa, quien representa a los hermanos de la víctima, detalló que durante sus últimos meses de vida Alicia Graham experimentó síntomas físicos característicos de una toxicidad aguda. Entre las manifestaciones más alarmantes que presenció su entorno cercano se encontraron dolores intensos de origen inexplicado y una pérdida acelerada del cabello, signos clínicos que frecuentemente asociados con la ingesta de sustancias tóxicas como el talio.

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Testimonios recogidos por los investigadores indican que la paciente misma compartió con una amiga cercana su fuerte sospecha de estar siendo víctima de un envenenamiento programado. Esta confesión, sumada a la progresión rápida de su estado de salud que contradecía el pronóstico oncológico esperado, ha llevado a las autoridades a considerar la hipótesis de un homicidio con sustancia química en lugar de una muerte natural por enfermedad.

Vínculos con Casos Recientes De Intoxicación

La reactivación de la investigación se debe directamente a la tragedia ocurrida en 2025, cuando fallecieron la hija de Alicia y otra adolescente debido a intoxicación confirmada con talio. Este evento reciente obligó a los hermanos de Alicia a reconsiderar los circunstancias de su propia pérdida y a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía en marzo de 2026. La autoridad judicial ha abierto una instrucción para determinar si existe un nexo causal o una conexión operativa entre los fallecimientos.

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La Fiscalía General de la Nación está actualmente examinando la posibilidad de que existiera una serie de envenenamientos relacionados en la región. El objetivo principal de la investigación es establecer si el mismo agente tóxico utilizado en el caso de las menores en 2025 fue la causa subyacente del deceso de Alicia Graham en 2021, lo que implicaría la identificación de un modus operandi constante y premeditado.

Investigación Contra Entorno Familiar

Como parte de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público, se ha solicitado un escrutinio exhaustivo de las personas que mantenían un contacto frecuente con la fallecida. El listado de investigados incluye específicamente a su esposo, Juan De Bedout, debido a su proximidad durante el periodo crítico del tratamiento y el fallecimiento. Los investigadores buscan determinar si existió un acceso fácil a las sustancias necesarias para cometer el presunto delito.

Aunque Juan De Bedout ha sido mencionado dentro del círculo de sospechosos por su relación marital con la víctima, la investigación actual ha establecido que no existe evidencia probatoria que demuestre su participación directa o indirecta en el fallecimiento de Alicia Graham. Hasta el momento, la presunción de inocencia se mantiene sobre los miembros del entorno familiar inmediato, mientras se analiza la logística del acceso a los tóxicos.

La cremación del cuerpo de Alicia Graham realizada inmediatamente después de su muerte en 2021 ha presentado desafíos forenses significativos, ya que impidió la realización de una autopsia toxicológica completa en su momento. Ahora, las autoridades dependen de registros históricos, testimonios y la posible conservación de muestras biológicas antiguas para reconstruir los eventos. La investigación continúa activa para esclarecer los hechos y ofrecer justicia a los familiares afectados.