Familia de Mumbai muere tras consumir sandía contaminada

Una familia de Mumbai murió tras consumir una sandía contaminada con fosfuro de zinc. Las autoridades identificaron el veneno y continúanSeek the source of contamination as the tragic event has set off numerous questions on food safety and public health concerns.

La familia decidió comer una sandía como postre. Horas más tarde, comenzaron a presentar fuertes episodios de vómito y diarrea tras consumir una sandía que ha generado conmoción y múltiples interrogantes.

Aunque las autoridades lograron identificar el veneno que acabó con la vida de cuatro personas, el origen de la contaminación de la fruta aún no ha sido esclarecido. El caso, que ha sido denominado por medios locales como las ‘muertes por sandía’, ocurrió el pasado 25 de abril en el barrio de Pydhonie, al sur de Mumbai.

Esa noche, Abdullah Dokadia, su esposa Nasreen y sus hijas Ayesha y Zainab compartieron una cena familiar en su vivienda junto a varios allegados. Las cuatro personas comenzaron a presentear fuertes episodios de vómito y diarrea horas después, lo que alertó a vecinos y servicios de emergencia. Pese a que intentaron auxiliarlos rápidamente y realizaron maniobras de reanimación a una de las menores, durante semanas, la tragedia estuvo rodeada de especulaciones y temor entre la población.

Finalmente, las investigaciones forenses permitieron establecer qué provocó la muerte de la familia. El Laboratorio de Ciencias Forenses confirmó la presencia de fosfuro de zinc tanto en los órganos de las víctimas como en restos de la fruta consumida. Según expertos, al entrar en contacto con la humedad o los ácidos del estómago, libera gas fosfina, una sustancia que impide que las células utilicen oxígeno correctamente, causando una rápida falla multiorgánica.

Lo que más preocupa a las autoridades es que el tóxico no fue encontrado en ningún otro alimento de la vivienda





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sandía Veneno Fósforo Zinc Muertes Complicanzón Investigación Lymphoblastic Leukemia Mumbai

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Cuáles son las fajas que más compran las mujeres en el mes de las madres?Las prendas con tecnología graduable, materiales respirables y sistemas de compresión media lideran actualmente la demanda en Colombia, donde el mercado po...

Read more »

Horror en México: asesinan a diez integrantes de una familia, incluida una bebé de dos mesesUna masacre ocurrida en México estremece al mundo. Diez integrantes de una familia fueron asesinados. Entre las víctimas había una bebé de apenas dos meses.

Read more »

Sicariato de película en Ajizal: lo persiguieron por las estrechas calles hasta «cazarlo» en una viviendaEl presunto asesino huyó a pie, pues al sector ni las motos pueden entrar

Read more »

Estas son las 8 víctimas de una semana violenta en Cartagena: 7 homicidios y un feminicidioEntre el domingo 10 y el viernes 15 de mayo fueron asesinados 7 hombres en sicariatos y una mujer por feminicidio. Estos son los casos.

Read more »