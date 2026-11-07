Familia de Rionegro lleva a Emanuel a España para cumplir su sueño en el tenis de mesa

La familia de Yolanda Jenith García sostiene en Europa la carrera de tenis de mesa de Emanuel, con gastos mensuales que van de $3.000.000 a $10 millones.

Yolanda Jenith García, de la vereda Cuchillas en Rionegro, Antioquia, tomó una decisión difícil cuando sus hijos empezaron a destacarse en el tenis de mesa. Junto a su esposo Ricardo, decidió acompañar a Federico, de 14 años, y a Emanuel, de 10, en un viaje a España para buscar mejores oportunidades deportivas. El traslado se hizo con el entrenador Juan Camilo Giraldo, quien asumió el día a día de los dos jóvenes en Europa.

Desde entonces, la familia ha tenido que reunir cada mes el dinero necesario para sostener la carrera de ambos deportistas. La historia de Emanuel muestra el costo humano y económico de perseguir un sueño deportivo desde la infancia, lejos del hogar y con una logística que no se detiene.

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Cómo el tenis de mesa llevó a Emanuel a Europa

Emanuel empezó en el tenis de mesa a los 4 años, cuando acompañaba a su hermano Federico y decidió tomar una raqueta para jugar. Lo hizo por diversión, pero los entrenadores pronto vieron condiciones en el niño.

Con el tiempo, Emanuel ganó el Babytenis de Mesa y se coronó campeón nacional infantil. Como su nivel superaba al de su categoría, fue llevado a competir contra jugadores mayores, y a los 10 años ya se medía contra los mayores.

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Su sueño es ser campeón mundial, participar en unos Juegos Olímpicos y llegar a ser medallista con Colombia. Su madre describe a un niño de pocas palabras, pero con metas muy claras.

El sostenimiento económico que asume la familia

Yolanda Jenith García y Ricardo sostienen económicamente a Federico, Emanuel y Juan Camilo Giraldo mientras viven en Europa. Cada mes, Yolanda debe reunir el dinero que los tres necesitan en España o Portugal, países en los que han vivido.

El monto varía según las competencias y los países a los que Emanuel debe viajar. En ocasiones son $3.000.000, mientras que en otras la cifra sube a $5, $6 o hasta $10 millones. Yolanda, que es educadora, reparte sus días entre su trabajo y la búsqueda de esos recursos.

La familia recurre con frecuencia a los bancos para completar el dinero que debe enviarse a Juan Camilo Giraldo. Yolanda afirma que la lista de personas que le han tendido la mano es muy amplia.

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La responsabilidad legal también pesa sobre el entrenador. Juan Camilo Giraldo es el tutor de Emanuel, y por ello tuvo que gestionar una renovación de poder que debe cargar en todos sus viajes. En algunos países, las autoridades revisan con más rigor que el niño esté acompañado por un cuidador responsable.

Impacto diario y próximos pasos en la carrera de Emanuel

La rutina de Emanuel combina entrenamientos intensos con una vida lejos de su familia. Yolanda Jenith García ha tenido que seguir desde la distancia el crecimiento de sus hijos, y Juan Camilo Giraldo cumple funciones de entrenador, cuidador y figura de apoyo cotidiana.

Emanuel compite en torneos de países como Tailandia, Corea, China, Japón, Alemania y Singapur, además de los certámenes del WTT Youth Contender. Durante esas competencias come casi siempre el menú de los torneos, porque la comida de esos países le resulta muy exótica y no suele salir de las concentraciones.

Cuando regresa a Colombia, Emanuel disfruta de la comida que le prepara su madre, algo a lo que, según ella, no se ha acostumbrado en Europa. La familia continuará sosteniendo su preparación en el exterior mientras el joven avanza hacia las competencias internacionales que ha planeado.