El Ejército trasladó por aire a tres personas de Valdivia a Caucasia tras denunciar amenazas del Clan del Golfo. Se activó la ruta de seguridad para garantizar su protección inmediata.

El Ejército Nacional de Colombia ejecutó una operación de evacuación aérea para rescatar a una familia de tres integrantes desde el corregimiento de Raudal Viejo, ubicado en el municipio de Valdivia, al norte del departamento de Antioquia. El traslado se realizó tras que uno de los miembros del núcleo familiar reportara presuntas amenazas de muerte por parte del Clan del Golfo, un grupo armado ilegal que mantiene presencia en la región.

Los evacuados, compuestos por un hombre, su esposa y un hijo pequeño, fueron transportados en helicóptero hasta la ciudad de Caucasia. Una vez allí, el personal médico del Ejército procedió a valorar su estado de salud y se les asignó un refugio seguro bajo la protección de la ruta de seguridad, un mecanismo institucional diseñado para garantizar la integridad física de quienes han denunciado riesgos inminentes.

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Mecanismo de evacuación y seguridad

La iniciativa del traslado partió de la interacción directa entre la familia y los soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, desplegados en Raudal Viejo. El padre de familia se acercó al puesto militar para expresar su temor por la seguridad de su descendencia menor y solicitar asistencia inmediata para salir de la zona de conflicto. Al determinar que existía un riesgo potencial para el núcleo familiar, las tropas gestionaron la extracción aérea como medida preventiva.

Durante la operación se mantuvo estricta reserva de identidad para proteger a los beneficiarios, no revelándose nombres propios ni datos identificativos del menor de edad, conforme a los protocolos de seguridad vigentes. La decisión de activar la ruta de seguridad en Caucasia implica que las autoridades competentes asumen la responsabilidad de su custodia y seguimiento hasta que se establezcan condiciones estables para su residencia.

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Contexto de conflicto armado en el territorio

Valdivia se caracteriza por ser un territorio en disputa activa entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que ha generado un deterioro significativo en la seguridad local. Los recientes incidentes en la región reflejan la intensificación de la rivalidad entre estas organizaciones por el control de rutas y territorios estratégicos en el norte antioqueño.

La Brigada 11 del Ejército ha documentado previamente la actividad de estos grupos en el municipio. En septiembre del año pasado, las autoridades lograron capturar a un presunto miembro del Clan del Golfo que portaba armas cortas como una Mini Uzi y munición. Esta acción se suma a otras operaciones de inteligencia que han debilitado las estructuras logísticas de la organización criminal en la zona.

Operaciones recientes contra la criminalidad

La presencia militar en Valdivia también se ha enfocado en la destrucción de infraestructuras ilegales vinculadas a estos grupos. En noviembre, el Ejército informó exitosamente la destrucción de un laboratorio de producción de pasta base en la zona de Puerto Valdivia. Este operativo representa un golpe directo a las economías ilícitas que financian las actividades del Clan del Golfo.

A pesar de estas intervenciones, la situación sigue siendo volátil. La familia evacuada es el último caso conocido de desplazamiento forzado por amenazas directas, pero el reporte militar no especifica si existen denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación. Tampoco se detallaron los motivos exactos de la intimidación ni el tiempo de permanencia del grupo en Raudal Viejo, elementos que podrían ser clave para las investigaciones posteriores.

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Protocolos de protección y atención médica

La atención médica proporcionada en Caucasia garantizó que los tres miembros de la familia no presentaran lesiones físicas derivadas del traslado o de posibles agresiones previas. El equipo de salud confirmó que su estado es estable y que están resguardados en una ubicación reservada. Las autoridades mantienen esta información en secreto para evitar la localización de los evacuados por parte de los grupos armados.

Las familias que enfrentan amenazas en zonas rurales aisladas, como los corregimientos de Norte de Antioquia, tienen la opción de acudir a la Fuerza Pública o a la Fiscalía. Sin embargo, la intervención militar suele ser la respuesta más inmediata y efectiva para lograr una extracción rápida desde áreas de difícil acceso, donde la presencia del Estado es limitada.

Próximos pasos y acompañamiento institucional

Actualmente, la familia espera instrucciones sobre los pasos a seguir para su reubicación permanente fuera del municipio de Valdivia. Las autoridades están evaluando las alternativas disponibles para garantizar su protección a largo plazo, aunque no se ha revelado la fecha estimada para su desplazamiento definitivo ni la cantidad exacta de efectivos que participaron en la misión.

Este caso resalta la vulnerabilidad de las comunidades locales frente a la presión de los grupos armados. El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la protección de la ciudadanía en zonas de conflicto, mientras que medios de comunicación como Minuto30 continuarán monitoreando los reportes oficiales sobre la situación de seguridad en la región para informar con precisión sobre el desarrollo de estos eventos críticos.