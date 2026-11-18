La familia de Alicia Graham Sardi presenta nueva denuncia por su muerte por talio, cuestionando el rol del banquero Juan de Bedout y conectando el caso con la muerte de sus hijas.

La Fiscalía General de la Nación recibe una nueva solicitud de investigación formal respecto a la muerte de Alicia Graham Sardi, quien falleció en el año 2021 tras haber sido intoxicada con talio durante el periodo comprendido entre 2020 y 2021. Esta petición fue radicada en el mes de marzo de 2026 por sus hermanos, Cristina y Carlos Graham Sardi, quienes entregaron evidencia circunstancial para determinar si su esposo, el banquero Juan de Bedout, tuvo algún vínculo directo con la exposición fatal a este veneno.

Los familiares también buscan que las autoridades penales esclarezcen si la intoxicación que sufrió Alicia guarda relación causal con el fallecimiento de su hija y otra menor de edad, un delito que ocurrió en el año 2025 y que según las investigaciones preliminares fue causado por la misma sustancia química.

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David Espinosa, quien actúa como abogado defensor de los hermanos Graham Sardi, reveló a la Unidad Investigativa de El Tiempo que la familia comenzó a solicitar una indagación independiente desde mediados de 2025, aunque inicialmente dirigieron sus peticiones a la fiscalía que manejaba el proceso por el homicidio de las dos menores.

Espinosa explicó que la decisión de abrir un proceso penal completamente separado responde a la necesidad estratégica de no interferir con el procedimiento principal por la muerte de las niñas, permitiendo que la Fiscalía examine de manera exclusiva y sin sesgos las circunstancias exactas que rodearon la muerte de Alicia.

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Durante el desarrollo de una investigación paralela liderada por detectives privados, la familia recabó testimonios de personas en el entorno social de su hermana, donde surgieron referencias recurrentes sobre Juan de Bedout y detalles sobre la tensión en su matrimonio y su vínculo con Zulma Guzmán.

Detalles sobre la tensión marital y el banquero

El abogado defensor aclaró que los hallazgos de la investigación privada no son concluyentes para acusar directamente al banquero por la intoxicación, pero considera que las autoridades deben evaluar si estos elementos justifican profundizar en la hipótesis de su implicación.

Entre los testimonios recopilados se encuentran relatos sobre las dificultades que atravesaba la pareja, incluyendo presiones que Alicia habría sufrido por parte de su esposo para que solicitaran la separación, motivadas por su dependencia económica del respaldo financiero de De Bedout.

Según indicaron sus allegados, Alicia llegó a aceptar el divorcio bajo la condición de que los bienes se repartieran por mitades, momento en el cual Juan de Bedout dejó de insistir en el rompimiento, una dinámica que los hermanos describen como un trato inadecuado por parte de su cuñado.

Contradicciones sobre el vínculo con Zulma Guzmán

Otro de los puntos centrales que la familia solicita examinar es la relación extramatrimonial entre Juan de Bedout y Zulma Guzmán, donde existen versiones contradictorias que requieren ser dilidadas por la justicia colombiana.

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Mientras que Zulma Guzmán afirmó que su relación sentimental se extendió por más de seis años, Juan de Bedout sostuvo que los encuentros fueron esporádicos, limitados a una o dos ocasiones, una discrepancia que la familia considera relevante para el caso.

Esta solicitud de investigación se produce en un contexto donde la Fiscalía ha recopilado elementos que apuntan a la presunta participación de Zulma Guzmán en el envenenamiento de las menores, incluyendo señalamientos sobre la contaminación de frambuesas con talio.

Evidencias y próximos pasos judiciales

Las evidencias conocidas incluyen la entrega del producto contaminado al domiciliario, instrucciones precisas sobre la dirección de entrega y la insistencia de Guzmán para que el mensajero aceptara una propina al entregar el paquete a pesar de la negativa inicial.

Adicionalmente, se encontraron en un casillero del club El Nogal perteneciente a Guzmán objetos como guantes de látex, crema para quemaduras, etiquetas de servicios de domicilio y talio, lo que refuerza la teoría del delito.

Para el abogado de la familia, la relación que habría existido entre Juan de Bedout y una persona con acceso a la sustancia constituye un motivo suficiente para que las autoridades revisen si hubo algún tipo de conocimiento o participación del banquero en los hechos que marcaron la vida y muerte de Alicia Graham Sardi.