Los hermanos de Alicia Graham solicitan a la Fiscalía indagar la muerte por talio de su hermana en 2021, vinculando al banquero Juan de Bedout y al contexto del caso de las niñas.

La familia de Alicia Graham Sardi ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación una nueva investigación independiente sobre las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido en 2021. Los hermanos de la víctima, Cristina y Carlos Graham Sardi, presentaron este requerimiento en marzo de 2026 para establecer si existe una conexión directa entre la intoxicación por talio de su hermana y la muerte de sus hijas en 2025.

Detalles de la Solicitud y El Veneno

La demanda ciudadana busca esclarecer si la exposición al veneno que sufrió Alicia Graham estuvo relacionada con la muerte de su hija y otra menor de edad. David Espinosa, abogado representante de los hermanos Graham Sardi, confirmó que la familia comenzó a exigir una indagación desde mediados de 2025. Inicialmente, estas peticiones se dirigieron ante la fiscal encargada del proceso por el homicidio de las dos menores.

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La decisión de radicar una investigación separada responde a la necesidad estratégica de no interferir en el proceso penal vigente por la muerte de las niñas. Este enfoque permite que la Fiscalía examine exclusivamente los hechos ocurridos con Alicia, quien murió en 2021. En ese entonces, el deceso se atribuyó inicialmente a un cáncer de seno, aunque exámenes médicos revelaron rastros de talio.

Rol de Juan de Bedout y la Relación Matrimonial

Los abogados de la familia presentaron elementos que apuntan a la posible participación del banquero Juan de Bedout, esposo de la fallecida. Durante una investigación privada, se entrevistó a personas del entorno de Alicia. En estas conversaciones emergieron referencias recurrentes sobre el vínculo que De Bedout habría mantenido con Zulma Guzmán, mujer a quien la Fiscalía busca imputar el doble homicidio de las niñas.

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El abogado Espinosa aclaró que los resultados de la investigación particular no permiten señalar al banquero como responsable concluyente. No obstante, consideran que la información debe ser conocida por las autoridades. Los testimonios recogen relatos sobre las dificultades del matrimonio, donde Alicia sufría presiones para separarse, aunque dependía económicamente de él.

Versiones Contradictorias y Audios Reveladores

Un aspecto central de esta nueva solicitud es la discrepancia entre las versiones de Juan de Bedout y Zulma Guzmán. Guzmán sostuvo que la relación sentimental se extendió durante más de seis años. Por el contrario, De Bedout afirmó que se trató de encuentros esporádicos, limitados a una o dos ocasiones específicas.

Además, se han hecho públicos audios de Alicia Graham en los que pasó de considerar su intoxicación como un accidente a afirmar que alguien la estaba envenenando. Espinosa aseguró que, en sus últimos meses de vida, Alicia tuvo la certeza de ser expuesta intencionalmente al talio. Ella lo manifestó verbalmente a una amiga cercana antes de morir.