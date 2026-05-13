Familiares de desaparecidos en Briceño claman a autoridades por falta de información

Familiares de tres personas desaparecidas en la vereda Palmichal de Briceño, Antioquia, donde ocurrió el crimen del periodista Mateo Pérez, han acudido a las autoridades para obtener información sobre su paradero. Además, se ha informado sobre el caso de un contratista de maquinaria amarilla y de un militar retirado desaparecido en Briceño.

Familiares claman a las autoridades respuestas de qué le ocurrió a otros tres desaparecidos en la vereda Palmichal de Briceño , Antioquia , donde ocurrió el crimen del periodista Mateo Pérez .

Fuera del caso de un militar retirado y su sobrino, se conoció el de un contratista de maquinaria amarilla; el rector de un colegio salió amenazado en las últimas horas. Jaime Alberto Rodríguez, de 38 años de edad, partió con rumbo al municipio de Briceño a cumplir un contrato de trabajo en una mina el 8 de abril del 2025, aunque en su natal municipio de Cáceres manejaba maquinaria amarilla.

Sus familiares narran que logró llegar a la cabecera municipal y se dirigía a zona rural, pero no se tuvo más rastro de él. Desde entonces, aparte de que sus dos hijos pequeños lo esperan con ansias, han emprendido una peregrinación para saber dónde está y qué le pasó, sin hasta ahora obtener respuestas.

Ingrid Rodríguez, hermana del contratista, detalló que han acudido a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y hasta la estación de policía de esa localidad del Norte de Antioquia, donde solo pudieron estar cinco minutos porque ‘en ese pueblo nadie puede preguntar por los desaparecidos’; por ello siguen clamando a las autoridades que los ayuden para dar con su paradero. Y hasta el momento no sabemos nada de él, si aún está con vida o no lo está.

La familia vive en una constante angustia, que por favor, nos ayuden a saber de él, de encontrarlo, no solo a él, sino también a muchas personas que están desaparecidos en ese mismo pueblo. Nuestros papás sufren una angustia totalmente grande como sus hijos que también son menores de edad. El otro caso es el de Álex Fernando Posada Durango, de 27 años, y su tío Jhon Hernán Durango, de 41 años, este último un militar retirado.

Ambos se trasladaron el 2 de abril desde el municipio de San Andrés de Cuerquia a Briceño, al parecer, para ir a trabajar en un proyecto agropecuario: un invernadero. Desde la fecha sus familiares tienen dudas sobre lo sucedido, pero se presume que habrían caído en poder de miembros del Frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá’





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