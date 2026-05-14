Familiares del patrullero Harol Ricardo Martínez expresan preocupación y piden apoyo del Gobierno

Las disidencias de las Farc divulgaron nuevos videos y mensajes como prueba de vida de varios militares y policías que permanecen secuestrados desde 2025 en distintas zonas del país. Uno de los casos mencionados es el del patrullero Harol Ricardo Martínez, de 30 años y oriundo del corregimiento de Bayunca, en Cartagena. Según la información conocida, el uniformado permanece secuestrado desde el pasado 31 de octubre, cuando viajaba hacia Popayán para conocer a su hijo recién nacido.

El patrullero Harol Ricardo Martínez , originario de Bayunca, envió un mensaje a su familia mientras continúa secuestrado desde octubre de 2025. Las disidencias de las Farc divulgaron nuevos videos y mensajes como prueba de vida de varios militares y policías que permanecen secuestrados desde 2025 en distintas zonas del país.

El material fue conocido a través de un portal de internet y volvió a generar preocupación entre las familias de los uniformados retenidos. Uno de los casos mencionados es el del patrullero Harol Ricardo Martínez, de 30 años y oriundo del corregimiento de Bayunca, en Cartagena. Según la información conocida, el uniformado permanece secuestrado desde el pasado 31 de octubre, cuando viajaba hacia Popayán para conocer a su hijo recién nacido.

En uno de los videos divulgados, Martínez envió un mensaje dirigido a sus familiares. Los familiares del patrullero Harol Ricardo Martínez expresaron su preocupación y su deseo de apoyo del Gobierno





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