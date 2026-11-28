Parientes de 37 militares en Ramo Verde alertan al Ministerio Público sobre la grave situación de salud de quienes protestan por irregularidades judiciales y demandan amnistía.

Familiares de una treintena de militares detenidos en Venezuela presentaron este viernes 27 de noviembre una denuncia formal ante el Ministerio Público. La acción busca alertar sobre el riesgo inminente de muerte que enfrenta un grupo de soldados sumergidos en una huelga de hambre desde hace tres semanas. Este reclamo surge como respuesta directa a la silenciosa prolongación del ayuno en la prisión militar de Ramo Verde, ubicada en las afueras de Caracas.

Cronología y orígenes del conflicto

El proceso de protesta comenzó el 9 de noviembre cuando una veintena de sargentos, acusados en el conocido caso Cotiza, iniciaron su ayuno. Estos militares enfrentan cargos de rebelión y traición a la patria, derivadas de su participación en los sucesos de 2019 durante la crisis política desatada por la primera reelección de Nicolás Maduro. En aquel entonces, los soldados sustrajeron armas de un puesto y se atrincheraron en un cuartel de Caracas.

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Con el paso de los días, más compañeros se unieron a la medida de presión hasta completar un total de 37 detenidos. Su principal objetivo es denunciar las supuestas irregularidades en los procesos judiciales que los enfrentan y exigir una amnistía general que permita su liberación. La solidaridad entre los internos ha sido fundamental para mantener la resistencia durante más de veinte días.

Posiciones de los familiares y testigos

Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, fue una de las voceras principales que se acercaron a las autoridades para consignar la situación. Manifestó su profunda preocupación por la inoperancia del gobierno y la total opacidad que rodea el desarrollo de este conflicto carcelario. Para ella, la indiferencia ante el sufrimiento de los detenidos equivale a condenarlos a muerte, una afirmación respaldada por la trágica historia de Franklin Brito.

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La referencia a Franklin Brito, productor agrícola que murió en 2010 tras un prolongado ayuno para protestar por la expropiación de su hacienda bajo el gobierno de Hugo Chávez, sirve como un precedente lúgubre. Hernández señaló que una huelga de hambre ignorada es una muerte anunciada. Su declaración refleja el temor generalizado entre las familias de que el estado no esté protegiendo la integridad física de los presuntos reos.

Impacto en la salud y contexto político

La gravedad de la situación se hizo evidente el 17 de noviembre, cuando siete de los militares decidieron levantar la huelga debido al deterioro crítico de su salud. Según indicaron los familiares, este grupo específico recibió atención médica inmediata después de suspender el ayuno. Sin embargo, la mayor parte del colectivo permanece en la prisión de Ramo Verde sin abandonar su medida de protesta, lo que mantiene la alerta sanitaria activa.

Durante las audiencias y gestiones, los parientes mostraron pancartas con mensajes contundentes como "Que la libertad no les cueste la vida" y "No son números, son vidas". Estas imágenes buscaron humanizar la crisis y destacar que detrás de los expedientes judiciales existen personas en peligro extremo. La ONG Foro Penal confirma que más de 300 presos políticos continúan tras las rejas, a pesar de la amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Desde febrero, más de 1.000 presos políticos han sido excarcelados en el marco de esa amnistía, pero el caso de Ramo Verde representa una zona de tensión pendiente. La presión de Washington y la búsqueda de transiciones "sin rencor" prometidas por María Corina Machado contrastan con la realidad de estos soldados. Mientras tanto, la denuncia ante el Ministerio Público busca garantizar que la vida de los 37 militares no sea la excepción a la regla de liberación.