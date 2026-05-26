Familiares piden ayuda para localizar a Óscar David Torres Duque, desaparecido desde mayo de 2026

Familiares de Óscar David Torres Duque, de 28 años, solicitan la ayuda urgente de la comunidad y las autoridades para localizarlo, ya que se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 3 de mayo de 2026, en el Eje Cafetero. El joven trabajaba como recolector de café en el Eje Cafetero y llevaba aproximadamente un año y medio trabajando en fincas agrícolas de la región. La búsqueda se ha extendido por todo el Eje Cafetero, y se tiene información preliminar de que podría estar deambulando por las calles de la capital del Quindío, Armenia.

Familiares solicitan la ayuda urgente de la comunidad y las autoridades para localizar a Óscar David Torres Duque , de 28 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 3 de mayo de 2026, entre Quindío y Caldas.

El joven trabajaba como recolector de café en el Eje Cafetero y llevaba aproximadamente un año y medio trabajando en fincas agrícolas de la región. El lugar donde fue visto por última vez se encuentra en la zona limítrofe con Belén de Umbría y Viterbo, en la Vereda La Veranera, municipio de Apía, Risaralda





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