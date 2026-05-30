Familias de desaparecidos transforman el Estadio Azteca en mural de búsqueda rumbo al Mundial 2026

Decenas de madres y familiares pegan afiches de búsqueda en el Estadio Ciudad de México, sede del Mundial, para exigir al gobierno acciones frente a las más de 134.000 desapariciones en el país.

Familias de personas desaparecidas en México convirtieron el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca , en un escenario de protesta y memoria. En lugar de los colores y cánticos de la Selección Mexicana, el recinto que será sede del Mundial de 2026 amaneció cubierto de afiches de búsqueda.

Decenas de madres y familiares se reunieron en el bajo puente del circuito para pegar las fichas con rostros de sus seres queridos, exigiendo al gobierno una respuesta ante la crisis de desapariciones que suma más de 134.000 casos en el país.

"Nos faltan más de 134.000 personas. ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos", declaró Inocencia González, madre buscadora, rodeada de otras familias. González sostuvo que el gobierno de Claudia Sheinbaum afirma que la desaparición forzada en México no existe, pero ella y las demás madres son la prueba viva de que sí ocurre.

"El gobierno dice que la desaparición forzada en México no existe, claro que existe, aquí estoy yo", dijo a EFE. Las madres denunciaron que, mientras el gobierno se enfoca en el Mundial como un evento de promoción internacional, ellas continúan buscando a sus hijos sin apoyo oficial.

"Los desaparecidos no llegan a las oficinas a hacer la investigación correspondiente, no las madres", lamentó González, quien aseguró que seguirá buscando a su hija Cynthia así no reciba ayuda de las autoridades. En la protesta, las familias modificaron el imagotipo de la Selección Mexicana sustituyendo al águila por una calavera y una leyenda que dice "Campeón en desaparición". Exigieron al gobierno y a la ciudadanía nacional y extranjera que, si encuentran alguna ficha de búsqueda, no la ignoren.

González criticó las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien afirmó que México es un país libre.

"¿Dónde está el México libre? No les gusta que hagamos esto al Gobierno, entonces: búscalos Gobierno", sentenció. Aseguró que las madres buscadoras y los periodistas que dicen la verdad son censurados o asesinados. La acción en el estadio busca visibilizar una tragedia que, según un informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), podría ser considerada un crimen de lesa humanidad





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