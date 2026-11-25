La Unidad de Búsqueda entregó los restos de Yerson Ceballos y Diego Noreña a sus familias en Granada, Antioquia, cerrando una espera de casi dos décadas por la verdad y la despedida.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas hizo entrega oficial de los restos mortales de Yerson Antonio Ceballos Noreña y Diego Orlando Noreña López a sus familiares en el municipio de Granada, en el oriente antioqueño. Este acto cierra un ciclo de dolor de casi veinte años para las familias de los dos jóvenes campesinos, quienes habían sido reportados como desaparecidos en diferentes momentos del pasado conflicto armado.

El reencuentro tuvo lugar en el Salón del Nunca Más, un espacio simbólico donde las familias pudieron compartir con los restos de sus seres queridos en un ambiente marcado por la nostalgia y la esperanza. Durante la ceremonia, se utilizaron fotografías, flores, velas y mensajes escritos a mano para honrar la memoria de Yerson, quien tenía 17 años, y de Diego, quien tenía 16 años cuando ocurrieron sus respectivas tragedias.

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Identificación y Recuperación de Restos

La Unidad de Búsqueda logró recuperar un cuerpo que permanecía sin identificar en la bóveda 143 del pabellón San Juan del cementerio de Granada. Después de realizar análisis exhaustivos por parte de Medicina Legal, en febrero de 2026 se confirmó que los restos correspondían a Yerson Antonio Ceballos Noreña, quien llevaba casi dos décadas sin recibir sepultura adecuada.

En el caso de Diego Orlando Noreña López, el hallazgo ocurrió el 29 de noviembre de 2023, cuando la Unidad de Búsqueda recuperó un cuerpo de la bóveda 141 del pabellón Santiago, ubicado en el cementerio de Cocorná. Tras completar los estudios genéticos necesarios, en 2026 se confirmó que dichos restos correspondían a Diego, permitiendo a su familia conocer finalmente el paradero de su hijo.

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Estos hallazgos fueron posibles gracias al trabajo conjunto de la Unidad de Búsqueda, la Jurisdicción Especial para la Paz y Medicina Legal, así como a la valiosa información entregada por antiguos integrantes de grupos armados. Esta colaboración permitió ubicar con precisión los lugares donde permanecían los cuerpos de los dos jóvenes, facilitando su recuperación y posterior identificación científica.

Contexto Histórico de la Desaparición

Yerson Antonio Ceballos Noreña había sido reportado como desaparecido desde 2003, mientras que Diego Orlando Noreña López desapareció en 2006. Ambos jóvenes amaban el fútbol y soñaban con jugar, compartiendo sus tardes en las canchas de sus veredas antes de que la violencia los separara de sus familias durante su adolescencia.

El 14 de enero de 2003, Yerson estaba cortando caña junto a su padre y su hermano mayor en la vereda San Francisco, del corregimiento Santa Ana. Ese día, un grupo armado los atacó en sus labores agrícolas. Yerson murió en el lugar, mientras que su padre y su hermano lograron escapar, pero la violencia obligó a la familia a abandonar su territorio y desplazarse hacia diferentes lugares del país sin poder recuperar su cuerpo.

Diego Orlando Noreña López provenía de la familia que vivía en el caserío La Estrella, también en el corregimiento Santa Ana. En 1997, cuando tenía 16 años, salió de su casa para asistir a la escuela y nunca regresó. Nueve años después, el 14 de septiembre de 2006, la familia recibió información sobre su muerte, pero nunca supo dónde estaba su cuerpo ni pudo darle sepultura durante más de dos décadas.

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Impacto para las Familias y la Región

El reencuentro con sus seres queridos permitió a las familias dejar atrás años de incertidumbre, aunque no borra las circunstancias dolorosas en las que perdieron a sus seres queridos ni el vacío que dejaron en sus vidas. Para ambas familias, recuperar los cuerpos significó encontrar un lugar físico donde recordarlos, llevarles flores y celebrar su memoria con la dignidad que merecían.

Después de una eucaristía, la familia de Yerson recorrió la calle principal de Granada hasta llegar al cementerio municipal, donde finalmente le dio sepultura. Por su parte, los familiares de Diego emprendieron el camino hacia el cementerio del corregimiento Santa Ana para darle el último adiós, cerrando así un capítulo histórico de búsqueda y esperanza.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas señala que en el país hay 138.900 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado y 61.348 familias que buscan a sus seres queridos. De estas familias, 30.809 corresponden a Antioquia, 3.256 a Chocó y 3.011 a Caldas, evidenciando el alcance regional de esta crisis humanitaria.

Hasta la fecha, la Unidad ha logrado encontrar a 743 personas con vida en Colombia y ha realizado 904 entregas de cuerpos identificados a sus familias. Estas cifras reflejan el trabajo constante de las instituciones de justicia transicional para restituir el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado colombiano.