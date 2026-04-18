Famisanar gira casi 2 billones de pesos y reduce tutelas en sus primeros 150 días de intervención

La EPS Famisanar reporta avances en flujo de recursos, atención y gestión jurídica tras 150 días de intervención, girando 1,97 billones a IPS y reduciendo las tutelas en un 23%.

En los primeros 150 días de intervención, la EPS Famisanar ha logrado avances significativos en la estabilización de su operación y el fortalecimiento de su red de servicios, beneficiando a sus 2,6 millones de afiliados. Germán Darío Gallo, a cargo de la intervención, destacó una mayor capacidad de respuesta y eficiencia en la gestión del aseguramiento en salud.

Uno de los pilares fundamentales ha sido la optimización del flujo de recursos. Entre finales de noviembre de 2025 y marzo de 2026, la entidad giró aproximadamente 1,97 billones de pesos a más de 1.600 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Este esfuerzo financiero ha sido crucial para garantizar la continuidad en la prestación de servicios médicos a nivel nacional y estabilizar la operación.

La red pública hospitalaria, en particular, ha visto un incremento del 19% en su participación, consolidando un respaldo mayor a este segmento esencial del sistema. Gallo afirmó que estos giros aseguran que los recursos lleguen a su destino, traduciéndose en servicios disponibles y una mayor capacidad de atención para los afiliados.

Paralelamente, Famisanar ha mostrado una mejora sustancial en su frente jurídico, registrando una reducción del 23% en las acciones de tutela notificadas, un indicador sensible del acceso efectivo a los servicios de salud. Complementando este dato, la EPS obtuvo más de 2.000 fallos favorables y logró el cierre de 1.032 sanciones, lo que evidencia una gestión más eficiente de las solicitudes y una mayor garantía del derecho a la salud.

Estos resultados reflejan ajustes tanto en la red de atención como en la gestión administrativa, que han permitido agilizar la respuesta a los requerimientos de los usuarios y comenzar a reducir las barreras de acceso, alineándose con las metas establecidas durante la intervención.

El área de dispensación de medicamentos también ha sido un foco de mejora, con la implementación de un modelo de regionalización que incluye gestores farmacéuticos en zonas estratégicas. El objetivo es acercar los servicios a los territorios, optimizar los tiempos de entrega y ampliar la cobertura, especialmente en aquellas regiones que enfrentan mayores desafíos logísticos y de acceso. La estrategia busca una operación más cercana a la gente, respondiendo con mayor oportunidad a sus necesidades.

Finalmente, en atención al usuario, se ejecutó un plan de choque entre el 7 y el 12 de abril, que permitió gestionar y resolver 8.437 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes a nivel nacional. Este plan intensivo ha demostrado una mayor capacidad y diligencia para responder a los requerimientos de los afiliados, con la directriz de resolver sus necesidades de manera efectiva.

Famisanar reafirma así su compromiso con el fortalecimiento de su red de servicios, la mejora continua en la atención y la consolidación de un modelo más eficiente, oportuno y centrado en el usuario, buscando recuperar la sostenibilidad operativa y la confianza de sus afiliados





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