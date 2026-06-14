FARAÓN COMPANY S.A.S. niega vínculo con sospechosos del asesinato del periodista Cristian Herrera

El grupode casinos rechaza cualquier relación con el alias 'el Faraón' y con los acusados del crimen del periodista en Cúcuta, asegurando la ausencia de investigaciones y denunciando publicaciones irresponsables.

El conglomerado empresarial FARAÓN COMPANY S.A. S., reconocido por la gestión de una cadena de casinos en la región fronteriza, emitió un comunicado oficial en el que rechaza rotundamente cualquier vínculo con individuos señalados por los medios como participantes en el asesinato del periodista Cristian Herrera , ocurrido el pasado 6 de junio en Cúcuta .

Según el comunicado, la empresa y sus directivos, colaboradores y accionistas se encuentran fuera de cualquier investigación penal, administrativa o judicial relacionada con los hechos que han sido difundidos sin la debida verificación. La compañía subraya que mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta ilícita y que colabora de manera proactiva con las autoridades cuando se le solicita, asegurando que no existe ninguna orden judicial ni requerimiento formal contra ella ni contra sus representantes legales.

En respuesta a la consulta realizada por el diario EL TIEMPO, la empresa aclaró que las versiones que vinculan a uno de sus ejecutivos, el señor José Gregorio Arias Rojas, oriundo de San Antonio del Táchira, Venezuela, con una supuesta asistencia a una "megafiesta" organizada por una persona conocida bajo el alias de "el Faraón", carecen de fundamento. Arias Rojas, quien ocupa un cargo directivo dentro de la compañía, manifestó que, ante la difusión de esas acusaciones, elevará las consultas pertinentes a la Fiscalía para esclarecer la situación.

La empresa enfatiza que, hasta la fecha, no se ha iniciado ninguna investigación formal que relacione a sus ejecutivos con el crimen del periodista o con el doble homicidio ocurrido en septiembre de 2024 en Cúcuta, en el que fallecieron un empresario venezolano y su hijo de 14 años. Ambas situaciones habían sido citadas previamente en reportes de EL TIEMPO, lo que, según la empresa, ha generado confusión y ha puesto en riesgo su reputación.

El caso del periodista Cristian Herrera ha reavivado la atención sobre la inseguridad y la corrupción en la zona metropolitana de Cúcuta. Herrera había dedicado años a investigar redes de crimen organizado, mafias locales y supuestos vínculos entre políticos y grupos delictivos.

Su muerte provocó la apertura de una investigación por parte del FBI, que ha centrado sus esfuerzos en la figura del alias "el Faraón" como posible pista para identificar a los autores materiales del asesinato y a sus presuntos cómplices políticos. Las autoridades estadounidenses y colombianas han intensificado la presión sobre los sospechosos, mientras que la empresa FARAÓN COMPANY S.A.

S. ha anunciado que emprenderá acciones legales para proteger sus derechos y su imagen frente a lo que considera publicaciones irresponsables y difamatorias. La compañía reafirma su compromiso de seguir colaborando con la justicia y de mantener una gestión transparente y libre de cualquier asociación con actividades delictivas





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