Las autoridades colombianas investigan si la disidencia de las FARC liderada por Iván Mordisco ordenó el ataque que dejó 23 heridos en Villavicencio. Se busca al capo por 5000 millones.

Las fuerzas de inteligencia militar de Colombia han identificado a dos comandantes de alto rango como los principales sospechosos de haber planificado y ejecutado un devastador atentado con carrobomba en las inmediaciones de la Gobernación de Meta. Este acto de violencia dejó un saldo trágico de 23 personas heridas y causó daños materiales cuantiosos en la infraestructura pública, marcando un nuevo episodio de inseguridad en la región. La hipótesis de autoría recae directamente sobre el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), una disidencia que opera bajo la dirección de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido mundialmente por su alias " Iván Mordisco". Este delincuente se ha consolidado como el individuo más buscado en todo el territorio colombiano, una posición que se refleja en la elevada recompensa de $5.000 millones de pesos ofrecida por cualquier información que facilite su captura definitiva.

Estructura de mando y responsables operativos

Dentro de la jerarquía criminal investigada, se ha determinado que el ataque específico fue coordinado por el Comando Conjunto de Oriente, una unidad táctica que agrupa a diversos frentes territoriales activos en los departamentos estratégicos de Meta, Casanare y Arauca. La operación logística y ejecutiva de este grupo está bajo las órdenes directas de Ómar Pardo Galeano, quien es reconocido por las autoridades con el seudónimo de "Antonio Medina" y quien figura como el comandante encargado de supervisar las acciones violentas en esta zona geográfica.

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Reacción oficial y búsqueda de justicia

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades gubernamentales han emitido declaraciones contundentes condenando el ataque y prometiéndole a la ciudadanía que los responsables serán castigados con la máxima severidad de la ley. Abelardo Montoya, autoridad local, expresó públicamente su postura frente a este tipo de criminalidad, afirmando con firmeza que cuando se ataca un nido de insurgencia, los delincuentes se dispersan temporalmente pero que la justicia los persigue y hará que paguen con sangre sus actos terroristas. Esta respuesta institucional busca reafirmar el compromiso del Estado colombiano con la seguridad de los ciudadanos, demostrando que la acción judicial y militar continuará siendo intensa hasta lograr la neutralización de las estructuras que perpetraron la carrobomba en Villavicencio.

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Impacto en la región y próximos pasos

El atentado ha generado un impacto significativo en la Gobernación de Meta, no solo por las víctimas civiles, sino por la afectación a la infraestructura que sirve a la administración departamental. Las fuentes de inteligencia militar continúan recopilando pruebas forenses y rastros digitales que vinculen de manera incontrovertible a "Iván Mordisco" y "Antonio Medina" con la orden directa del ataque, lo que podría acelerar los procesos de extradición o captura local.