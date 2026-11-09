A sus 57 años, el exfutbolista colombiano Faustino Asprilla enfrenta una curiosa discrepancia administrativa entre su fecha real y la legal. Conoce los detalles del registro civil y su impacto histórico.

El lunes 9 de noviembre de 2026, el exdelantero de la Selección Colombia Faustino Asprilla celebra sus 57 años de vida. Este histórico jugador, ampliamente reconocido por su talento excepcional y su carisma distintivo, permanece como una de las figuras más queridas e influyentes en la historia del fútbol colombiano. Su trayectoria deportiva ha dejado una huella imborrable, tanto en las ligas internacionales como en el corazón de sus seguidores nacionales.

Origen administrativo de la doble fecha

Alrededor de esta efeméride anual persiste una particular confusión administrativa que ha generado debates entre aficionados, clubes y entidades deportivas durante décadas. Mientras que su círculo familiar y amigos cercanos garantizan que el exfutbolista nació el 9 de noviembre de 1969, numerosos registros oficiales y bases de datos deportivas indican incorrectamente que su fecha de nacimiento es el 10 de noviembre.

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Víctor Manuel Osorio, conocido cariñosamente como Caremonja y amigo de toda la vida del exdelantero, reveló los detalles precisos de esta situación en una entrevista exclusiva concedida al medio Gol Caracol. La explicación de este doble estatus legal se remonta a los primeros momentos de la vida de Asprilla en Tuluá, Valle del Cauca.

Osorio explicó que el nacimiento biológico ocurrió efectivamente el 9 de noviembre. No obstante, el padre del futbolista realizó el registro civil ante las autoridades con un día de diferencia, utilizando la fecha del 10 de noviembre para el acta oficial. Esta decisión administrativa inicial fue el origen de todas las inconsistencias documentales que persisten hasta el día de hoy.

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Impacto en documentos y bases de datos deportivas

La discrepancia entre la realidad biológica y el documento legal es tan significativa que afecta múltiples niveles de la vida pública del futbolista. La cédula de ciudadanía de Faustino Asprilla muestra explícitamente el 10 de noviembre como su fecha de nacimiento, a pesar de que la fecha real del hecho es el día anterior.

Este error histórico ha causado que instituciones de renombre internacional y clubes de Europa publiquen felicitaciones en fechas distintas. Durante su brillante carrera, Asprilla vistió las camisetas de clubes prestigiosos como el Parma Calcio en Italia, el Newcastle United en Inglaterra y el Atlético Nacional en Colombia. Las bases de datos de estas instituciones a menudo reflejan la fecha registrada oficialmente, generando confusión en los mensajes de aniversario.

Incluso la Selección Colombia ha sido víctima de esta inconsistencia en sus registros históricos. La federación y sus plataformas digitales a veces muestran el 10 de noviembre, lo que ha obligado al propio jugador a aclarar públicamente la situación para evitar malentendidos con la prensa y el público general.

Reconocimiento oficial y aclaraciones públicas

En una intervención pública notable realizada en noviembre de 2022, Asprilla abordó directamente esta confusión durante su participación en el programa ESPN F360. El exdelantero detalló la diferencia entre la fecha que celebra con su familia y la que aparece en sus papeles oficiales, desmintiendo cualquier teorías sobre un supuesto error de los medios de comunicación.

Esta aclaración televisiva confirmó que la discrepancia no se debe a una mala práctica periodística, sino a un hecho administrativo ocurrido en su infancia. A pesar de que para muchos fans la celebración se realiza el 9 de noviembre, otros continúan enviando mensajes el 10 de noviembre siguiendo los datos de Wikipedia y fichas técnicas deportivas.

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Historia personal y legado futbolístico

La amistad entre Víctor Manuel Osorio y Faustino Asprilla se forjó durante la adolescencia en Tuluá y ha perdurado a lo largo de las décadas. Caremonja ha sido testigo de primera mano de la transformación del joven inquieto que disfrutaba trepar árboles y practicar fútbol, quien en su infancia llevaba el apodo de Siete Chichos debido a las cicatrices de sus travesuras.

Más allá de la curiosidad burocrática, este 9 de noviembre de 2026 sirve como un recordatorio de la trayectoria exitosa de uno de los jugadores más destacados de la década de 1990. Su capacidad goleadora y su estilo de juego único consolidaron su estatus como una leyenda del deporte nacional.

La confusión de las fechas no disminuye el reconocimiento que Asprilla merece por su contributions al fútbol colombiano e internacional. La claridad proporcionada por su círculo íntimo y su propia transparencia han ayudado a preservar la historia correcta de su vida personal.

Mientras celebra sus 57 años, Asprilla sigue siendo un referente de pasión y dedicación en el mundo del deporte. La historia de su nacimiento se ha convertido en una anécdota más dentro de su rica biografía, destacando la complejidad entre la vida privada y los registros públicos de las celebridades deportivas.