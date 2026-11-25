Víspera del certamen en San Juan con 116 candidatas. Expertos y medios colocan a Francia, Puerto Rico, Filipinas y Colombia entre las principales aspirantes al título mundial 2026.

En las horas previas a la gran final de Miss Universo 2026, programada para este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, el panorama de la competencia se ha definido con claridad gracias a los pronósticos de expertos y medios especializados. De un total de 116 participantes, las representantes de Francia, Puerto Rico, Filipinas y Colombia emergen como las principales protagonistas de esta edición, generando una expectativa significativa entre el público internacional antes del inicio de la gala.

Pronósticos de expertos y medios especializados

Las predicciones actuales sitúan a varias delegaciones en la cima de las posibilidades de victoria. El reconocido director de Miss Venezuela, Osmel Sousa, ha reducido su lista de posibles ganadoras a cinco candidatas clave, destacando específicamente a las representantes de Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico como las favoritas indiscutibles para llevarse el título este 24 de noviembre.

Also read El comisionado de Puerto Rico reivindica a Bad Bunny como símbolo de identidad cultural

Por su parte, el medio especializado Missiology ha publicado una clasificación donde coloca a Puerto Rico en el primer lugar. Esta organización also incluye a Nueva Zelanda y Filipinas entre las favoritas, además de mencionar a Melissa Núñez, representante de República Dominicana, y a Elizabeth Makune de Tanzania, como otras contendientes con fuerte potencial dentro de las cinco primeras posiciones de su ranking actual.

Perfiles de las candidatas destacadas

Entre las figuras que han captado la atención del jurado y el público se encuentra Clara Vegas Goetz, representante de Venezuela. Su candidatura está cargada de historia familiar, ya que su madre, Andreína Goetz, fue coronada Miss Venezuela en 1990. Clara busca conseguir la octava corona para su país, un logro que consolidaría aún más la relevancia de Venezuela en el escenario internacional de la belleza.

Advertisement

Jennifer Barreto, la anfitriona del certamen desde Puerto Rico, presenta un perfil único que combina su competencia con su labor social. Además de competir como representante local, Barreto es madre de una niña de siete años y trabaja activamente en la prevención de la violencia doméstica y el abuso de sustancias, aportando una dimensión humana y de servicio público a su participación en San Juan.

La representante de Francia, Garance Authié, de 22 años, llega al escenario con una sólida formación en gestión y finanzas, sumada a su experiencia profesional en importantes firmas de moda. Por otro lado, Colombia apuesta por María Alejandra López Pérez, una ingeniera industrial y modelo de 32 años oriunda de Pereira, quien cuenta con 13 años de experiencia en concursos y fue segunda finalista en Miss Grand International 2023.

Impacto en Colombia y expectativas nacionales

La participación de María Alejandra López Pérez ha generado una expectativa notable entre los seguidores colombianos, quienes aguardan una nueva victoria para la nación. El último título de Miss Universo para Colombia se obtuvo en 2014, cuando Paulina Vega fue coronada, haciendo que cada competencia posterior sea vista como una oportunidad crucial para recuperar ese liderato global y honrar la tradición del país en estos eventos.

La decisión final recaerá en el jurado oficial durante la gala de este martes 24 de noviembre. La nueva reina sucederá a la mexicana Fátima Bosch, quien ha llevado el título durante el periodo reciente, y el resultado definirá no solo la ganadora inmediata, sino también la proyección futura de las naciones mejor posicionadas en los pronósticos actuales.