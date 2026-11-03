FBI Identifica a Park Jin Hyok como Culpable del Robo Histórico de Binance

El FBI confirma a Park Jin Hyok como el hacker norcoreano responsable del robo de 6.300 millones de dólares en Binance, vinculándolo al grupo Lazarus y a ataques previos históricos.

El Programa Mundial de Delincuentes Más Buscados del Federal Bureau of Investigation ( FBI) ha identificado oficialmente al programador norcoreano Park Jin Hyok como el principal sospechoso detrás del mayor robo de criptomonedas en la historia. Este ataque cibernético masivo afectó a la plataforma Binance, resultando en la sustracción de activos digitales tasados en aproximadamente 6.300 millones de dólares. La revelación establece a Park Jin Hyok como el nodo central en una red de operaciones financieras ilegales que vinculan el ciberespionaje con el financiamiento estatal.

Mecanismo del Ciberataque a Binance y Conexión Lazarus

La investigación del FBI sitúa a Park Jin Hyok, un desarrollador de software de más de 40 años de edad, como la mente operativa detrás de la infraestructura utilizada para vaciar las reservas de la Exchange. Aunque no existe una acusación penal formal inmediata en este caso específico, los analistas de inteligencia han trazado una línea directa entre sus habilidades técnicas y el funcionamiento del colectivo Lazarus Group. Esta entidad es la división de inteligencia dedicada a la generación de ingresos ilícitos del gobierno de Corea del Norte.

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Los medios internacionales han destacado que la operación no fue un incidente aislado, sino parte de una estrategia continua. La plataforma Binance fue el objetivo principal en esta fase, donde se aprovechó una vulnerabilidad crítica para desviar los fondos. La escala de la transacción, valorada en 6.300 millones de dólares, representa una anomalía en el mercado de activos digitales y confirma la capacidad técnica del grupo para operar a nivel global sin ser detectado durante largos periodos.

Perfil Militar, Chosun Expo y Financiamiento de Pionyang

Park Jin Hyok es egresado de la Universidad de Tecnología Kim Chaek en Corea del Norte, una institución clave para la formación de ingenieros informáticos del estado. Se le identifica como el operador clave de la Oficina General de Reconocimiento (RGB), el organismo de inteligencia militar del gobierno norcoreano. Su trabajo está estructurado para servir como mecanismo de financiamiento directo para los programas militares y armamentísticos de la nación, una práctica que ha sido sistemáticamente rechazada por las autoridades de Pionyang.

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Para encubrir estas actividades, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado que Jin Hyok está vinculado a la firma Chosun Expo Joint Venture. Esta compañía actúa como una fachada comercial destinada a ocultar el espionaje militar y facilitar la recaudación masiva de divisas duras. El objetivo final de estas operaciones es sustentar económicamente el régimen del líder Kim Jong Un, desviando fondos que deberían estar sujetos a las estrictas sanciones internacionales vigentes.

Historial de Ataques: Sony, Bangladés y NotPetya

El prontuario cibernético de Park Jin Hyok incluye participación en eventos históricos que han impactado la seguridad digital global. En 2014, se atribuyó a su grupo un sabotaje masivo contra Sony Pictures Entertainment en represalia por la película The Interview. Esta operación provocó la eliminación de servidores, la filtración de correos ejecutivos y material inédito, junto con exigencias de cancelación del largometraje. También se le vincula con el robo de 81 millones de dólares al Banco Central de Bangladés en 2016, mediante la manipulación de la red financiera SWIFT.

En 2017, el norcoreano participó en la propagación de un software malicioso que infectó más de 200.000 computadoras en 150 países. Este evento devastó a bancos, empresas de telecomunicaciones y las redes hospitalarias del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Además, las infiltraciones a contratistas del sector defensa estadounidense forman parte de su lista de señalamientos, demostrando una evolución constante en sus métodos de ataque y su capacidad de adaptación tecnológica.

Sanciones Federales, Ausencia de Acusación y Próximos Pasos

Sobre Park Jin Hyok pesa una orden federal de arresto emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde 2018. Esta orden fue ampliada en 2020 con acusaciones adicionales de conspiración para cometer fraude electrónico y bancario. A pesar de estas medidas legales antiguas, la agencia ha mantenido que no se ha presentado una acusación formal específica para el robo de Binance en este momento, limitándose a confirmar la conexión operativa con el colectivo.

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La presión internacional se intensificó el 6 de noviembre de 2025, cuando el Gobierno de Australia incluyó oficialmente a Park Jin Hyok en su lista de personas bajo sanciones financieras. Esta medida prohíbe su ingreso o permanencia en territorio australiano y ordena el congelamiento inmediato de sus activos bajo jurisdicción local. A medida que continúan las investigaciones, los expertos anticipan que la identificación pública busca disuadir a otros actores del sector y fortalecer la vigilancia sobre los flujos de capital de la Oficina General de Reconocimiento.