FC Andorra: Manso confirma que Owono decide su futuro tras fallecimiento de De Miguel

Carles Manso establece que Jesús Owono elige su regreso sin presiones tras la trágica muerte de Jesús De Miguel. Detalles sobre el incidente y apoyo a la familia.

El entrenador del FC Andorra, Carles Manso, confirmó el jueves 12 de noviembre que la decisión sobre la continuidad del guardameta Jesús Owono depende exclusivamente de su libre albedrío. Este anuncio se produce a raíz del trágico incidente del 3 de noviembre que cobró la vida del delantero del Tenerife, Jesús De Miguel.

Decisión deportiva basada en la libertad personal

Carles Manso, entrenador del FC Andorra, explicó que el club no impondrá plazos ni condicionará el regreso del jugador a necesidades deportivas específicas. La institución permitirá que Owono determine cuándo se siente preparado para tomar una decisión sobre su carrera, sin presiones externas. El objetivo es garantizar que el futbolista tenga espacio para procesar el evento con total tranquilidad.

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Situación emocional y apoyo familiar del portero

El portero Jesús Owono se encuentra actualmente acompañado por su familia, amigos y pareja mientras asimila el impacto emocional del suceso. Manso declaró que el arquero está muy afectado y atraviesa los momentos más difíciles de su vida. Se ha priorizado respetar su intimidad y privacidad durante este proceso de duelo y reflexión profesional.

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Contexto del incidente y reactivación del equipo

El choque ocurrió el 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López durante un partido de la Segunda División entre el Tenerife y el FC Andorra. Owono impactó en el pecho a Jesús De Miguel, quien falleció tras sufrir un paro cardíaco. El equipo retoma entrenamientos tras días de interrupción, con Manso destacando la importancia de mantener la rutina laboral para evitar el estancamiento emocional.

Solidaridad con la familia de Jesús De Miguel

La familia de Jesús De Miguel anunció que una campaña de recaudación de fondos reunirá más de 200.000 euros, equivalentes a 726 millones de pesos colombianos. Este apoyo económico surge en respuesta a la solidaridad mostrada por seguidores y comunidades tras la pérdida del delantero de 30 años, quien es padre de una niña de un año.