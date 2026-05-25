FC inician la disputa por el título del Torneo BetPlay DIMAYOR I-2026

Ambas escuadras buscarán dar el primer golpe táctico esta noche para acercarse al anhelado objetivo de lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano.

Ambas escuadras buscarán dar el primer golpe táctico esta noche para acercarse al anhelado objetivo de lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano .

FC inician este lunes la disputa por el título del Torneo BetPlay DIMAYOR I-2026, en una llave que promete grandes emociones para definir al campeón del primer semestre. El primer capítulo de esta esperada final se vivirá en la capital de Bolívar, mientras que la vuelta y la posterior entrega del trofeo tendrán lugar en territorio antioqueño a finales de la semana.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) ha confirmado los horarios y sedes para los compromisos de ida y vuelta: Para garantizar el juego limpio y el correcto desarrollo del primer encuentro en la ciudad de Cartagena, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer la terna oficial y los encargados del videoarbitraje.

En este sentido, la Asociación Colombiana de Fútbol (ACF) ha confirmado que el encuentro será transmitido en vivo por diferentes canales de televisión y streaming, permitiendo a los aficionados seguir la acción desde cualquier lugar del mundo. La expectación es palpable en ambos equipos, que buscan demostrar su capacidad y determinación para lograr el título. La historia de este duelo es larga y compleja, y ambos equipos han demostrado su habilidad y fortaleza en diferentes ocasiones.

El encuentro será un desafío para ambas escuadras, que deberán demostrar su capacidad para adaptarse y superar a su oponente. En este sentido, la estrategia y la táctica serán fundamentales para lograr el éxito en este duelo. La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha confirmado que el encuentro será dirigido por un árbitro experimentado, que cuenta con una larga trayectoria en la dirección de partidos importantes.

La seguridad y el bienestar de los jugadores serán fundamentales en este duelo, y la Comisión Arbitral ha confirmado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el juego limpio y el correcto desarrollo del encuentro. La expectación es palpable en ambos equipos, que buscan demostrar su capacidad y determinación para lograr el título. La historia de este duelo es larga y compleja, y ambos equipos han demostrado su habilidad y fortaleza en diferentes ocasiones.

El encuentro será un desafío para ambas escuadras, que deberán demostrar su capacidad para adaptarse y superar a su oponente. En este sentido, la estrategia y la táctica serán fundamentales para lograr el éxito en este duelo





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