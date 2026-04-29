FDA aprueba estudio en humanos del implante cerebral Motif DOT XCS para tratar depresión resistente

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó el estudio en humanos del implante cerebral Motif DOT XCS, desarrollado por Motif Neurotech. Este dispositivo busca mejorar la salud mental mediante la estimulación de la red ejecutiva central del cerebro, ofreciendo una alternativa no invasiva para pacientes con depresión resistente al tratamiento. El estudio RESONATE se realizará en ocho centros médicos de EE.UU. y evaluará la seguridad y eficacia del implante durante un año.

Este lunes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA ) aprobó el estudio en humanos de Motif Neurotech , una empresa tecnológica dedicada al desarrollo de interfaces cerebro-computador para mejorar la salud mental .

La investigación, denominada RESONATE, se centrará en el implante Motif DOT XCS, un dispositivo diseñado para colocarse en el cráneo y enviar patrones de estimulación a la red ejecutiva central del cerebro. Esta red es crucial para funciones como la concentración, la toma de decisiones, el control de pensamientos y la planificación. Cuando su actividad es baja, pueden surgir síntomas como dificultad para enfocarse, pensamientos negativos persistentes o falta de motivación.

El DOT busca reactivar este sistema mediante patrones específicos, reduciendo así estos problemas. La instalación del implante se realizará mediante una cirugía ambulatoria de aproximadamente 20 minutos. Para activarlo, los pacientes deberán usar una gorra que envía una señal para iniciar la terapia, con sesiones de estimulación de 30 minutos que podrían aliviar los síntomas en solo cinco días.

Además, el dispositivo permitirá a los pacientes recibir terapia en sus hogares, sin necesidad de desplazarse a un centro médico. Sunil Sheth, profesor asociado de neurología en la Universidad de UTHealth Houston y cofundador de Motif, destacó que esta terapia busca un equilibrio entre efectividad y no invasividad. El dispositivo estimula circuitos cerebrales disfuncionales sin contacto directo con el cerebro, lo que podría mejorar los síntomas de manera segura y duradera.

El DOT fue concebido como una alternativa a la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), un tratamiento desarrollado en los años 80 que utiliza campos magnéticos para estimular células nerviosas. Este método está indicado para pacientes con depresión resistente al tratamiento, quienes no han respondido a dos o más medicamentos psiquiátricos. Según la FDA, esta condición afecta a casi 3 millones de personas en Estados Unidos, aumentando el riesgo de suicidio y discapacidad.

El estudio RESONATE se llevará a cabo en ocho prestigiosos hospitales y universidades de Estados Unidos, incluyendo Baylor College of Medicine, Massachusetts General Brigham y Emory Healthcare. Durante doce meses, se evaluará la seguridad y eficacia del implante. Motif Neurotech, fundada en 2022, utiliza tecnología patentada desarrollada en la Universidad de Rice por los bioingenieros Kaiyuan Yang y Jacob Robinson.

En 2024, publicaron en Science Advances los resultados de la primera prueba en humanos del DOT, donde demostraron su capacidad para activar tejido cerebral humano en pacientes sometidos a cirugías neuroquirúrgicas. Además de la depresión resistente al tratamiento, los científicos esperan probar el DOT en otras condiciones como el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo-compulsivo, la enfermedad de Alzheimer y los trastornos por consumo de sustancias. Motif no es la única empresa en este campo.

Neuralink, de Elon Musk, desarrolló el implante Telepathy, probado en humanos en 2024, que permite a personas con parálisis controlar dispositivos tecnológicos con el pensamiento. También está Synchron, financiada por Jeff Bezos y Bill Gates, que crea chips para realizar tareas como enviar mensajes o manejar computadoras mediante el pensamiento





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